    梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」

    2025/11/20 17:43 記者林哲遠／台北報導
    陸委會副主委梁文傑。（記者林哲遠攝）

    國民黨副主席蕭旭岑近日拋出鄭麗文的兩岸路線就是「一國兩區」，陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會表示，一國兩區是政治語言並非法律語言，在中共不承認中華民國之下，爭論「一國兩區」的問題如問道於盲，並提到他贊成前台北市長郝龍斌所言「中共必須要承認中華民國，兩岸才有和平」的立場。

    梁文傑表示，政府依據「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」其他相關法律處理兩岸事務的立場是一貫的，這30幾年來都沒有改變過。一國兩區是一個政治語言，他不是法律語言，這4個字翻遍兩岸條例、中華民國憲法也沒看到這4個字，對公務機關來講都是按照法律，不是按照政治語言，因此對於蕭副主席的說法或見解，沒有什麼特別的評論。

    梁文傑也直言，若他沒有理解錯的話，蕭所稱的一國兩區中的「一國」應該是指中華民國，但現在碰到的問題是，中共根本就不承認中華民國，甚至想要讓中華民國不存在，在此狀況之下，自己人在爭論一國兩區，這4個字到底還有什麼意義。

    「跟中共談一國兩區如問道於盲！」梁文傑說，前台北市長郝龍斌在競選黨主席時曾明確表示「中共必須要承認中華民國，兩岸才有和平」這一點他是贊成的，也就是說與其講什麼一國兩區，不如先問問中共，願不願意讓中華民國繼續存在，才是重點。

