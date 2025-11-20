保障中配參政權？藍營擬修《國籍法》 周軒批要開放中國人當立委

立法院國民黨團今召開記者會，宣布將修國籍法，保障中國籍配偶參政權。（記者田裕華攝）

花蓮學田村長鄧萬華日前因未放棄中國國籍被解職，但事後向花蓮縣府提訴願成功，引起各界熱議，而國民黨今（20）日表示將提《國籍法》修法，規範「陸配參政權不受國籍法規範」。對此，政治工作者周軒質疑，「國民黨的意思是，往後要直接開放中國人當台灣的立法委員了。」

鄧萬華因國籍認定爭議遭解除村長一職，但不服原處分而提起訴願，花蓮縣政府經審理後決定撤銷原處分，案件將由原處分機關重新審認。周軒今日於臉書粉專表示，國民黨黨團今天宣布，他們將要提案修法，以後「陸配參政權不受國籍法規範」。

周軒解釋，依現行《國籍法》規定，擔任民選公職1年之內，需要放棄中華民國國籍以外的其他國籍。不過，周軒強調依照國民黨的邏輯，「『台灣地區』跟『大陸地區』都是屬於『中華民國』，所以無所謂放棄不放棄國籍的問題。」

最後，周軒也直言，「如果用這樣的方式去解釋，國民黨的意思是，往後要直接開放中國人當台灣的立法委員了。」

