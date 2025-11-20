為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    諷竹市府各局處「遊牧式」漂泊 議員籲新市政中心應長遠規劃

    2025/11/20 18:45 記者洪美秀／新竹報導
    諷新竹市府「遊牧式治理」分散各局處，市議員曾資程籲市府推動新市政中心選址規劃。（記者洪美秀攝）

    諷新竹市府「遊牧式治理」分散各局處，市議員曾資程籲市府推動新市政中心選址規劃。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員曾資程今天在議會市政總質詢提到，市府明年度編逾6億元，做為世紀鑫城有償撥用、裝潢及搬遷支出經費，這幾年市府各局處辦公分散，導致行政效率低落，如今又以「暴發戶式」預算投入裝修，不僅無法解決根本問題，市府部門更像「逐水草而居的遊牧民族」，遷徙不休。籲代理市長邱臣遠能在新竹落地生根，而不是如落葉歸根，市政中心不該跟著市長任期漂泊，要求市府應有長遠規劃。

    市府財政處回應，世紀鑫城基地使用分區屬「科技產業專用區」，地方政府申請撥用採「有償撥用」，撥用房地金額約3.2億元，加上空間裝修及相關設施共6.2億元。透過有償撥用可縮短取得時程，解決目前空間不足問題。邱臣遠則回應，市府過去曾辦相關可行性評估，近年因人口持續移入等條件變化需重新檢討，將以組織改造後的人力進行實質評估。

    曾資程說，竹市現有市政空間明顯不足，但市府至今未提出具體地點與評估。他建議，可將「新市政中心」基地納入竹科X計畫2.0的都市計畫研擬範圍，預留3至10公頃作為行政專區，並以區段徵收或公辦市地重劃方式取得土地，打造具前瞻性、統一且完整的市政空間。

    曾資程指出，頭前溪沿岸地區鄰近千甲火車站、公道五路、國道交流道，有頭前溪左岸生態區、藝文高地特區、兒童探索館、取水道古蹟等，可望形成具高潛力的新「新竹新東區」城市亮點。籲市府停止以有償撥用與裝修的短期思維耗費公帑，不能像遊牧民族般漂泊遷徙。

    諷新竹市府「遊牧式治理」分散各局處，市議員曾資程籲市府推動新市政中心選址規劃。（記者洪美秀攝）

    諷新竹市府「遊牧式治理」分散各局處，市議員曾資程籲市府推動新市政中心選址規劃。（記者洪美秀攝）

