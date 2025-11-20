政院版財劃法亮相 柯志恩：本可從從容容、為何拖泥帶水？

行政院今公布財劃法草案，國民黨立委柯志恩感慨，若更早把版本端上檯面，是否能減少朝野對立？（翻攝自柯志恩臉書）

行政院今公布財劃法草案，國民黨立委柯志恩感慨，本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？若更早把版本端上檯面，是否能減少朝野對立？

柯志恩說，政院若少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？

她檢視院版指出，分配指標比現行制度更細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營業額、稽徵努力度，後者涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。

她認為這些制度性改善都值得肯定，但院版也刪除立院三讀通過的兩重要規範，一是「一般性補助款不得少於前年追加預算後之預算數」，二是「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級距縣市、同類型計畫之平均值」，還明定「中央統籌分配稅款」可列扣減標的，並將一般性補助款改為指定用於「教育、社福、基礎建設」等特定領域。

換言之，中央不僅是資源提供者，更強化對地方財政管控，意味民進黨要奪回財政分配的主導權，重返「中央控制、逐年調整」的模式，未來地方政府若無法迎合中央政策，恐將面臨統籌款被扣減風險。

柯志恩表示，院版公式計算回到「基本財政需要額」，提高土地面積、農漁牧人口等因素權重，避免資源過度集中財政較強都市；不管14日三讀通過或今天公布的院版，只要能使地方財政規模獲大幅改善，她都樂觀其成。

她同時建議政院應盡速公布22市縣試算結果，並誠懇徵求地方政府認同支持，讓社會共同檢驗，唯有透明公開、充分討論，才有機會完成真正財政改革，讓財劃法爭議早日畫上句點。

