比照晶片外交 外交部創「無人機外交小組」

中科院、經濟部、國發會20日共同於台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，中科院長李世強（右9）等產、官、學、研界代表出席。（記者羅沛德攝）

中科院、經濟部和國發會今天舉辦嘉義民雄航太暨無人機產業園區開發說明會，其中，外交部非政府組織國際事務會江振瑋執行長透露，外交部已經組成無人機外交小組，本週向總統賴清德報告業務計畫，目的在簡化本國無人機法規，成為各國適用標準，進一步將友邦國家整合進相同市場，最後更要拓展到友好國家。

江振瑋說，無人機外交小組目前首先針對邦交國，例如我國過去曾向巴拉圭轉讓AT-3教練機，但飛機的維護成本很高，未來就能用無人機取代部分飛機的功能，又或是其他邦交國有包括農業、巡檢和物流等商用無人機需求，約略統計邦交國的無人機需求，其實已經有一個規模。而這些需要無人機的友邦，通常沒有無人機相關的認證法規，因此台灣未來可以在認證方面，把法規簡化後，可以成為友邦們的標準，適用於不同的國情，也能增加我們的市場黏著度，將來他們的市場就是我們的市場，甚至是友邦周遭國家的市場也可以是我們的市場。

江振瑋指出，台灣的無人機法規其實很嚴格，要測試無人機不太容易，若能簡化法規，未來也可以在邦交國這些無人機法規較寬鬆、或者測試場域更大的地區進行測試，可以更輕易地挑戰無人機的性能指標。因此，無人機外交小組未來會與邦交國簽署包括測試場在內的各種協議，除了產品出售，友邦還能選送人才到台灣訓練，後續也能進行無人機在海外的投資、維修及建設生產工廠。

江振瑋說，無人機外交小組計畫的第二階段便是擴大到日本、菲律賓等友好國家，這些國家對無人機的需求也很高，雖然他們有無人機的技術、生產以及戰場經驗等等，但重要零組件卻非常需要台灣的資源，因此透過雙邊合作或多邊媒合，台灣在發展無人機產業的同時，也會有外交效益，這是必須要去考慮的。如同晶片，外交部希望在國際合作時，無人機也能是外交手段，未來廠商都能向外交部提交企劃案，畢竟新創公司在台灣很難存活，但在海外卻有很大的機會。

「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會。（記者羅沛德攝）

