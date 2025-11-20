何文海批盧秀燕「連滾帶爬」清理廚餘 廖偉翔護航「中央政策不定」

立院社會福利及衛生環境委員會，考察桃園生質能中心。（廖偉翔國會辦公室提供）

政院從10月22日起至今仍禁廚餘養豬，台中市每天產生近300公噸廚餘待去化，台中市長盧秀燕遭民進黨市議員何文海批評，本可「從從容容」去選總統，現在變成「連滾帶爬」清理廚餘，對此，藍委廖偉翔今天參訪桃園生質能中心，痛批中央廚餘養豬政策不一致，讓基層養豬戶及地方政府無所適從。

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天（20日）赴桃園生質能中心及泓橋環保科技公司進行考察，召委廖偉翔表示，中央對廚餘養豬政策至今仍不一致，環境部與農業部應儘速定調，避免基層養豬戶、清運業者及地方政府皆無所適從。

台中市廚餘目前送進文山焚化廠等處，透過900度高溫焚化，何文海強調，文山焚化廠改建延宕7年，市府原可以「從從容容」面對廚餘問題，現在是「連滾帶爬」，生廚餘含水量高，焚化溫度不夠，可能會產生戴奧辛空汙排放，至於垃圾燒不完都藏到大里掩埋場，還要來燒廚餘。

廖偉翔指出，桃園生質能中心透過BOT模式，以熱處理、厭氧消化及固化掩埋三合一的整合技術處理垃圾與廚餘，至於泓橋環保科技將廚餘快速發酵、碎解，產製的有機肥以低成本回饋在地農民，廢水再加工為豬隻營養液，讓廚餘「從問題變資源」，這就是完整循環模式。

廖偉翔說，政府不能一遇到問題就通通喊停，應該用科學的方法來管理，遺憾的是政策不一致，至今仍讓基層養豬戶及地方政府無所適從。

藍委廖偉翔認為，廚餘可從問題變資源成為完整循環模式。（廖偉翔國會辦公室提供）

