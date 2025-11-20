藍擬修法排除中配適用國籍法 內政部：沒有修法空間與必要

內政部次長吳堂安今天表示，有關公職人員的任用皆依照「國籍法」第20條，「內政部並不認為這有修法的空間，也沒有這個必要。」（記者李文馨攝）

花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，內政部將再度行文要求富里鄉公所依「國籍法」將其解職。國民黨團今天表示，將修法規範中配參政權不受國籍法規範。對此，內政部次長吳堂安說，法講得很精確，兩岸條例未規定者當然適用其他法令的規定，「內政部不認為這有修法的空間，也沒有這個必要」。

吳堂安表示，擔任中華民國公職必然負有忠誠義務，在過去多起訴願案例中也清楚指出，若一個人同時擁有中華民國與其他國家的國籍，將涉及「忠誠義務衝突」問題。「國籍法」第20條規定明確，取得中華民國國籍者，須於1年內完成喪失原有外國國籍的證明，「立法上並沒有模糊也沒有解釋的空間。」

吳堂安指出，近期社會討論聚焦中配議題，但中配取得台灣地區人民的身分證明後，即為中華民國國民；一旦投入並當選公職，就必須回到「國籍法」第20條的規範。他補充，「兩岸人民關係條例」第21條規定，未在台設籍滿10年者不得登記為公職候選人，但若符合資格並順利當選，仍須放棄中華民國以外的國籍，兩部法律並無互相干戈的地方。

對於國民黨團將提案修法讓中配參政權不受「國籍法」規範，吳堂安回應，「兩岸人民關係條例」第一條明定，本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。有關公職人員的任用，當然是依照「國籍法」第20條，「內政部並不認為這有修法的空間，也沒有這個必要」，因為法就講得很精確，本條例未規定者當然適用其他法令的規定，陸委會在執行上也是如此，內政部也是照這個方式辦理。

