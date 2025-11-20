紓解超額教師壓力 竹市議員籲加速調降國小班級人數

根據竹市114年人口統計資料，若國小班級人數仍依市府教育處114年標準是每班29人，12年後，新生班級恐減少超過100班，教師與行政員額減少超過180位。（記者洪美秀攝）

新竹市也不敵少子化浪潮，市議員蔡惠婷今天議會總質詢提到，據竹市114年人口統計資料，12歲學童有6050人，0歲嬰兒2908人，若班級人數仍依市府教育處114年標準是每班29人，12年後，新生班級恐減少超過100班，教師與行政員額減少超過180位，她呼籲市府提早因應，加快調降班級人數，因應後續超額教師壓力。

市府表示，從114學年度起，已率先將國小一年級普通班人數從29人調降為28人，並規劃減輕教師壓力政策，包含國中增加副組長編制、國中行政減課、辦理國小行政減量及代理教師提敘等措施，並將進行可行性評估，包含2年內逐步調降3個年級的方案，落實小班化目標。

蔡惠婷說，竹市114年度六年級畢業班有188班，教育處預估115度新生班級總數是145班，115學年度預計減少43班，五年級的總班級數是199班；116年度的新生更少，116學年度減少的班級數量與消失的教師員額，恐比115學年度更甚。雖教育處宣布從115學年度開始，每年逐漸調降國小班級人數為一班28人，並以6年時間調降完畢，但她認為調降速度太慢，不足因應學生數下降所帶來的衝擊。

她建議市府1年調整3個年級，第一年調整新生班、二升三、四升五；第二年調整另外3個年級，以2年時間調整。且加快降低班級人數的調整，可讓學校穩定班級數、穩定教師與職員編制員額，教師也得以因班級人數降低，往小班精緻化教學方向努力。

新竹市少子化浪潮來襲，市議員蔡惠婷籲市府加快調降班級人數，因應學校超額教師壓力。（記者洪美秀攝）

