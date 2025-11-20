黃國昌將赴東吳大學演講談社運 網見「報名表單1規定」留言酸爆

民眾黨主席黃國昌。（記者田裕華攝）

民眾黨主席黃國昌今（20）日將於政治大學演講，宣傳貼文一出便引發網友嘲諷。近日東吳大學政治系學生會也宣布，黃國昌將於12月3日晚間赴外雙溪校區演講「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」。消息發布後相關貼文再度湧入大批網友留言冷嘲熱諷。

東吳大學政治系學生會16日公告，黃國昌講座「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」將於12月3日晚間7時至9時在外雙溪校區舉行，由政治系與社會系的學生會共同主辦，並開放系外人士參與。

政治系學會在宣傳中指出，社會運動是推動改革的重要力量，過去十年台灣政治深受其影響；而領頭者進入體制後是否能保持初衷、理念如何在制度內落實，以及部分政治人物再度走上街頭所帶出的動員與壓力，皆為本次討論重點。

系學會續指，本次將由黃國昌分享街頭運動與政黨政治的交互影響，從抗議者到被抗議者的身分轉變，應該如何適應與貫徹自己的理念作風，「我們都期待在這次的講座裡一同尋求解答。」

然而，消息曝光後，貼文留言區迅速成為戰場，不少網友留言開酸：「本次活動不開放Q&A，僅開放Q&B」、「如何貫徹自己的理念作風？A:養狗仔」、「問問題會問A答B嗎」、「黃國昌可以不報名就參加自行車活動，那我是不是不報名也能去參加黃國昌的講座」、「想請問現場有放薰香嗎？我擔心臭不可聞」、「簽到時會發耳塞嗎？」、「我猜他至少會講到50次『冥盡檔』」、「沒有其他有水準的人可以邀請了嗎？」

還有網友點進報名表單後發現，主辦單位規定「禁止任何形式抗議，包括舉牌、中斷演講者之違反秩序行為，違者視情況進行制止或驅離等措施。」讓人忍不住調侃：「不能讓委員不開心，禁止任何形式抗議」、「好好笑，在管制區硬要『走讀』的人，現在叫別人不准抗議，主題還是社會運動」、「只敢叫人衝的好意思講社會運動？」但也有網友認為，禁止抗議本就是維持活動秩序的正常規範。

網友發現黃國昌的東吳大學演講報名表單中，禁止任何形式抗議或中斷講者的違反秩序行為。（擷取自Threads）

