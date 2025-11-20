南市與日本水上町雙議會簽友好協定 兩地情誼與賴清德密不可分

台南市議會與日本群馬縣水上町議會正式簽署友好交流協定。（南市議會提供）

台南市議會與日本群馬縣水上町議會今天正式簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上邁入更深度的夥伴關係。簽署儀式由市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋共同代表議會簽署，市長黃偉哲與水上町町長阿部賢一出席見證。

黃偉哲表示，台南與水上町的友好關係可追溯至賴清德總統擔任台南市長時期，雙方多年來在市政府與議會層級上持續互動交流，很高興看到賴總統開始的兩地情誼，如今更進一步走向全面交往。

請繼續往下閱讀...

邱莉莉表示，水上町以壯麗自然景觀、溫泉與豐沛水資源著稱；台南則以歷史文化、美食及城市魅力聞名。兩地雖距離遙遠，但皆重視文化底蘊、城市永續與居民福祉，這些共同理念成為跨越國界、持續合作的重要基礎。日本不止只有東京、大阪、名古屋，還有水上町，也歡迎更多水上町的朋友造訪台南。

水上町議會議長小林洋指出，兩地多年的友誼源自一次次真誠的交流，所有累積的思念與情感，終於在今日結成穩固的合作基礎。感謝南市議會所有議員對友好協定的支持，期盼藉由此次協定，讓兩地關係更加緊密，交流更具深度與持續性。水上町長阿部賢一也期待未來雙方攜手合作，共同創造更多機會和成果。

今天包括南市議會副議長林志展及林燕祝、杜素吟、周嘉韋、楊中成、蔡秋蘭、黄肇輝、李啟維、陳皇宇、曾培雅、Ingay Tali、李宗翰、陳秋宏、方一峰、王家貞、施余興望、沈家鳳、吳通龍、邱昭勝、蔡蘇秋金、余柷青、朱正軒、郭鴻儀、黃麗招、謝舒凡、李偉智、林依婷、鄭佳欣、周奕齊、李鎮國及蔡宗豪等多位議員出席；水上町則由副議長森健治及多位議員共同參加。

台南市議會與日本群馬縣水上町議會簽署友好交流協定，雙方議員出席踴躍。（南市議會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法