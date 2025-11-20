為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南市與日本水上町雙議會簽友好協定 兩地情誼與賴清德密不可分

    2025/11/20 16:32 記者蔡文居／台南報導
    台南市議會與日本群馬縣水上町議會正式簽署友好交流協定。（南市議會提供）

    台南市議會與日本群馬縣水上町議會正式簽署友好交流協定。（南市議會提供）

    台南市議會與日本群馬縣水上町議會今天正式簽署友好交流協定，象徵兩地在多年友好互動上邁入更深度的夥伴關係。簽署儀式由市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋共同代表議會簽署，市長黃偉哲與水上町町長阿部賢一出席見證。

    黃偉哲表示，台南與水上町的友好關係可追溯至賴清德總統擔任台南市長時期，雙方多年來在市政府與議會層級上持續互動交流，很高興看到賴總統開始的兩地情誼，如今更進一步走向全面交往。

    邱莉莉表示，水上町以壯麗自然景觀、溫泉與豐沛水資源著稱；台南則以歷史文化、美食及城市魅力聞名。兩地雖距離遙遠，但皆重視文化底蘊、城市永續與居民福祉，這些共同理念成為跨越國界、持續合作的重要基礎。日本不止只有東京、大阪、名古屋，還有水上町，也歡迎更多水上町的朋友造訪台南。

    水上町議會議長小林洋指出，兩地多年的友誼源自一次次真誠的交流，所有累積的思念與情感，終於在今日結成穩固的合作基礎。感謝南市議會所有議員對友好協定的支持，期盼藉由此次協定，讓兩地關係更加緊密，交流更具深度與持續性。水上町長阿部賢一也期待未來雙方攜手合作，共同創造更多機會和成果。

    今天包括南市議會副議長林志展及林燕祝、杜素吟、周嘉韋、楊中成、蔡秋蘭、黄肇輝、李啟維、陳皇宇、曾培雅、Ingay Tali、李宗翰、陳秋宏、方一峰、王家貞、施余興望、沈家鳳、吳通龍、邱昭勝、蔡蘇秋金、余柷青、朱正軒、郭鴻儀、黃麗招、謝舒凡、李偉智、林依婷、鄭佳欣、周奕齊、李鎮國及蔡宗豪等多位議員出席；水上町則由副議長森健治及多位議員共同參加。

    台南市議會與日本群馬縣水上町議會簽署友好交流協定，雙方議員出席踴躍。（南市議會提供）

    台南市議會與日本群馬縣水上町議會簽署友好交流協定，雙方議員出席踴躍。（南市議會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播