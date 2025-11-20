日恐遭中國全面抵制！ 黃暐瀚︰台灣人「做好3件事」才能幫日本

日本首相高市早苗。（彭博）

日本首相高市早苗發布「台灣有事」論後，中日關係越來越緊張。對此，媒體人黃暐瀚指出，當此之際，支持台日友好的台灣人可以做3件事：「台日友好，開心旅遊」、「加強合作，多買日貨」、「冷靜溫和，不要仇恨」。他也提醒：「越是激情，越要冷靜」。

黃暐瀚日前在臉書發文表示，日本前首相安倍晉三的「台灣有事、日本有事」令人感動；現任首相高市早苗在國會的「有話直說」則讓人驚訝。而現在中日緊張升高，日本恐被全面抵制的時候，支持台日友好的台灣人，能做什麼？

黃暐瀚列出三點，第一、台日友好，開心旅遊。第二、加強合作，多買日貨。第三、冷靜溫和，不要仇恨。

黃暐瀚說，只要台海沒有「被入侵」，就不會影響「區域穩定」，也就不會發生「存立危機事態」，自然不需動用「集體自衛權」。美國駐日大使已經兩度公開力挺高市，賴清德總統今天上午也受訪呼籲對岸三思。

黃暐瀚表示，政治的事，就交給政治人物去煩惱，你我老百姓不用操這個心，操了也沒用，就多買日貨，多去旅遊就對了。至於網路上遇到看法不同的留言時，完全不需要爭執，也不要惡言相向，務必理解別人有跟自己看法不同的自由。面對「異見」時，減少謾罵、降低仇恨，就是最好的方法。

