為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日恐遭中國全面抵制！ 黃暐瀚︰台灣人「做好3件事」才能幫日本

    2025/11/20 16:26 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗發布「台灣有事」論後，中日關係越來越緊張。對此，媒體人黃暐瀚指出，當此之際，支持台日友好的台灣人可以做3件事：「台日友好，開心旅遊」、「加強合作，多買日貨」、「冷靜溫和，不要仇恨」。他也提醒：「越是激情，越要冷靜」。

    黃暐瀚日前在臉書發文表示，日本前首相安倍晉三的「台灣有事、日本有事」令人感動；現任首相高市早苗在國會的「有話直說」則讓人驚訝。而現在中日緊張升高，日本恐被全面抵制的時候，支持台日友好的台灣人，能做什麼？

    黃暐瀚列出三點，第一、台日友好，開心旅遊。第二、加強合作，多買日貨。第三、冷靜溫和，不要仇恨。

    黃暐瀚說，只要台海沒有「被入侵」，就不會影響「區域穩定」，也就不會發生「存立危機事態」，自然不需動用「集體自衛權」。美國駐日大使已經兩度公開力挺高市，賴清德總統今天上午也受訪呼籲對岸三思。

    黃暐瀚表示，政治的事，就交給政治人物去煩惱，你我老百姓不用操這個心，操了也沒用，就多買日貨，多去旅遊就對了。至於網路上遇到看法不同的留言時，完全不需要爭執，也不要惡言相向，務必理解別人有跟自己看法不同的自由。面對「異見」時，減少謾罵、降低仇恨，就是最好的方法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播