    首頁 > 政治

    院版財劃法出爐！ 雲縣長張麗善：農林漁牧人口指標權重應提高

    2025/11/20 15:50 記者李文德／雲林報導
    政院版財劃法修正草案20日公布，雲林縣長張麗善認為，農林漁牧人口應受重視，主張「農林漁牧人口」指標權重應提高。（記者李文德攝）

    政院版財劃法修正草案20日公布，雲林縣長張麗善認為，農林漁牧人口應受重視，主張「農林漁牧人口」指標權重應提高。（記者李文德攝）

    行政院今（20）日公布院版財劃法修正草案，不但將整體規模拉到1兆2千億餘元創新高，更保障統籌稅款、一般性補助款、計畫性補助款獲配合計數不低於114年度（舊版）分配水準。對此雲林縣長張麗善建議，農林漁牧人口應受到更高重視，雲林主張「農林漁牧人口」指標權重應提高。

    張麗善表示，針對行政院版財劃法，期待必須真正彌補地方財政收支短缺、中央須重視地方財政穩定與保障，再者計畫型補助與一般性補助款，都應遵守一般補助不得低於前一年；計畫型補助則應以「同等財力縣市近十年平均值」來計算。這些原則若沒落實，地方財政就不會穩定。

    張麗善指出，雲林是農業大縣，全國糧食安全中扮演非常重要的角色。因此，農林漁牧人口的權重，以及農林漁牧產值的權重都必須納入計算。只有如此，才能避免貧富差距擴大、城鄉差距越拉越大。

    張麗善認為，在農林漁牧人口應受到更高重視，因此針對普通統籌稅款分配指標，主張「農林漁牧人口」指標權重應從10%調高為15%、「農林漁牧產值」權重從10%調高為15%，另建議人口數權重從30%調降為20%，呼籲修法過程中，政院、立院與地方政府一定要坐下來談，否則惡性循環只會讓人民承受後果。

    媒體續問新版本是否能接受，張麗善認為，朝野兩方應好好談，並且參考地方提意見，倘若地方沒財源就無法落實，如現在地方面臨非常大壓力，例如年底很多約聘僱人員面臨是否續聘的問題，如果財源不穩，恐怕會引發新一波離職潮或失業潮。

    張麗善強調，院版財劃法規模拉到1兆2千億餘元，分配標準是什麼，地方其實不得而知。先前新版財劃法上路時，當時財政吃緊「窒礙難行」，那要如何確保地方可以順利施政？真正的問題在於「權重與分配方式」。像雲林這類財政短缺、收入有限的縣市，必須仰賴平衡預算作為基本保障。如果分配方式未能反映不同縣市的財政條件，那就會出現「窮者愈窮」的情況。

