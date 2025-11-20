政院版財劃法出爐 嘉市府︰不樂觀

行政院會今天通過院版「財政收支劃分法」修正草案，嘉義市長黃敏惠說，希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標。（資料照）

行政院會今天（20日）通過院版「財政收支劃分法」修正草案，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費規模將達1兆2002億元。對此嘉義市政府表示，希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標。

對於財劃法的修正，市府也提出4點建議包括，提撥一定比例平均分配各地方政府；重新檢視收支，釐清中央地方權利義務，中央請客，中央負擔；一併檢討一般性補助款及計畫型補助款之分配；應給予省轄市額外比例加權。

市府指出，以往中央對嘉市的計畫型補助並不如人意，尤其是鐵路高架化中央全額負擔及高鐵聯外輕軌等重大建設的承諾，目前都是跳票中。

市府強調，在統籌款減少、一般性補助款降低，而計畫型補助款的承諾一再跳票，且在水面平分配上目前又無提供數據及試算表，因此嘉市對於行政院版財劃法修正案並不樂觀。

