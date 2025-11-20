為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院二備金改版「安全指引手冊」國民黨：把全民國防當私房錢玩？

    2025/11/20 15:34 記者施曉光／台北報導
    國防部最近印製發放「台灣全民安全指引」改版手冊，今被國民黨質疑「把全民國防當私房錢在玩？」（擷取自國民黨臉書）

    

    針對國防部最近印製發放「台灣全民安全指引」改版手冊，國民黨今（20日）質疑經費竟是動用第二預備金，而且金額「剛好」低於送立法院備查門檻，「擺明刻意規避監督！」更誇張的是，這次「改版」的最大改變竟是印上賴清德總統的親筆簽名，「難道是要告訴全民：有賴皇加持，台灣就安全了？」該黨痛批「把全民國防當私房錢在玩？」

    國民黨表示，行政院第二預備金是用來應變緊急狀況的經費，國防部卻大手筆花了其中近4300萬元印製手冊，「請問民進黨政府，是發送賴總統親筆簽名比較重要，還是救災救命的錢比較重要？更可疑的是，國防部動支第二預備金的印製費用，恰巧低於立法院備查門檻5000萬元，這恐怕不是巧合，而是赤裸裸的規避民意監督！」

    國民黨指出，國防部就為了新增「賴清德總統的簽名」，推出改版，還聲稱可以讓民眾覺得「更有信賴感！」難道是手冊的專業性和實用性漏洞太多，只好找賴清德幫忙背書？還是為了逢迎上位，不惜花人民納稅錢來造神？重新塑造賴神再臨？

    國民黨還說，當初推動修法為國軍加薪，民進黨一路反對，甚至拒絕依法編列預算，如此不尊重軍人、踐踏軍人權益的政府，寧願動用二備金加印有賴清德簽名的手冊，也不願意落實國軍應有權益，如何說服全民有心提升全民國防？如何讓人民對政府有信賴感？

    熱門推播