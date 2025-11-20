政院版財劃法挹注地方逾1.2兆 蔣萬安：會議未看到具體數字

台北市長蔣萬安出席活動受訪指出，會議中並未告知地方政府，具體會獲配到多少的統籌分配款、一般性補助款，需要中央提供具體數字，才能有後續討論的基礎。（記者孫唯容攝）

行政院會今（20）日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億，創下新高。台北市長蔣萬安出席活動受訪指出，會議中並未告知地方政府，具體會獲配到多少的統籌分配款、一般性補助款，需要中央提供具體數字，才能有後續討論的基礎。

蔣萬安指出，今天上午收到行政院的會議資料，由李副市長代表出席行政院會，會議中看到的版本，行政院還沒有告訴各地方政府，北市府依照版本內容究竟具體會獲配到多少的統籌分配款、一般性補助款，可能還是需要中央提供具體數字，才能有後續討論的基礎。第三也就是行政院版本之後，相關事權的分配，都是接下來要進一步溝通、說明，希望透過理性溝通討論，能夠針對地方政府財源挹注、永續持續推動地方建設有幫助。

有媒體追問，行政院秘書長張惇涵表示中央沒有忘記或無視北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高。對此，蔣萬安說，目前還不清楚地方政府實際能獲得多少經費數字，各地方政府到底會獲得多少分配稅款、一般補助款，還有計畫型補助款是否會有影響，都需要等待行政院進一步說明，因為目前在行政院的版本內容有很多概念與過往不同，需要請政院跟地方進行進一步的溝通。

蔣萬安也認為，只要能夠理性溝通、說明清楚，接下來在立法院審議，也需要看立委針對政院版本會提出什麼疑慮，政院只要能充分解釋、對於地方政府財源挹注有幫助，可以持續推動各地方建設，不管是軌道建設、社福教育等，有具體有幫助的話，希望繼續跟中央溝通。

