賓賓哥台中校園直播挨轟 王婉諭列黑歷史批：用公益換流量變現

台中市中山國中昨（19）日舉辦生涯輔導講座，原本邀請魔術師王元照進行分享，卻因他臨時帶來的網紅「賓賓哥」疑似未經同意開直播、對國中生發表不當言論，引爆爭議。對此，時代力量黨主席王婉諭強烈譴責，賓賓哥根本就是用「公益」在換流量變現，並呼籲相關單位介入徹查。

王婉諭今（20）日在臉書發文表示，台中市中山國中辦了一場「生涯輔導教育」講座，邀請了一位魔術師，結果這位魔術師演講到一半，現場變出了一位網紅：賓賓哥。這位網紅，在未經校方同意的狀況下，就在抖音開直播。不只現場對著國中生大開黃腔，他還請女學生上台，請他對著直播回應，有沒有訂閱他的抖音頻道。

王婉諭直言，光是看影片就覺得有夠扯，還好中山國中的校長很讚，直接拿走麥克風，斥責制止這種作為，清楚表明學校沒有同意直播，請他們關掉直播。真是一次非常好的教育示範。

王婉諭透露，她曾偶然在臉書看過幾次賓賓哥的影片，對方是一名公益網紅，自稱「法師」，擁有數十萬粉絲，平常會拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢，「但只要查看看就知道，他根本就是用公益在換流量變現，他所謂的做公益，只是為了直播流量。」

她也列舉賓賓哥今年一連串爭議事件，7月闖入醫院直播病患並妄稱只剩兩週可活，造成家屬恐慌；8月探訪性侵被害者時全程沒有用馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光，最後讓對方不只被網友議論，還被房東掃地出門；10月假稱受到「內政部警政署」邀請合作卻被官方打臉，他只是跟一位退休警察約在會客室聊天；11月在警察局直播提告，無視辦公區禁止錄影的規定，公然挑戰公權力與隱私底線。

王婉諭痛批，這些直播說穿了就是讓他在白天演一齣愛心戲碼，幫他衝高流量和信任度。到了晚上就開始狂賣佛牌、招財物，宣稱這可以改運避煞，拿大家的善意來做生意，「把信仰變成賺取名利的工具，這到底是做公益，還是斂財？而且最讓人質疑的，是他遊走在非法勸募的邊緣。」

王婉諭指出，依據《公益勸募條例》規定只有特定法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動，但賓賓哥卻常以個人或公司名義，透過上千人LINE群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。甚至在直播中拿出一大疊現金，宣稱是信徒捐贈的「蓋廟廟金」，並聲稱掌握所有捐款人的資料，還公開信徒捐款的照片。

王婉諭直言，這些事情絕對不符合合法勸募的要件，之前有新北市議員要求警方調查，但沒有下文。她呼籲衛福部與新北市政府，應該要介入徹查這種明顯違法的行徑，「這種人真的是走到哪亂到哪，也許他口中的『公益』，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種公益網紅利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。請主管機關全面介入查辦，也請大家一定要睜大眼睛看清楚，這些公益的背後，到底誰才是從中獲利的人？」

