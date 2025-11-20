徐國勇批鄭黃會未提台灣安全極為失敗 民眾黨：膝反射式「聞過則怒」

民眾黨秘書長周榆修。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天舉行會談，民進黨秘書長徐國勇今批評，藍白未提出對台灣安全及區域安全的論述，對國家沒有任何助益，極為失敗。民眾黨祕書長周榆修反批，面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修表示，台灣是全體台灣人的台灣，絕非民進黨獨家代理，賴清德政府若真心顧台灣，國家就不會走到今天四分五裂的地步。

周榆修說，民眾黨的核心立場始終清楚—以行動顧「台灣」、守住國家利益，徐國勇沒有關心理解昨日在野峰會的訴求；面對在野黨提出當前國家面臨的困境與賴清德政府罔顧主流民意與國家正義的種種倒行逆施，膝反射式的「聞過則怒」，令人遺憾。

周榆修強調，區域安全、保家衛國，台灣民眾黨從不缺席給予國防百分之百支持，但國防議題不是用來掩蓋賴清德政府執政無能的工具，請民進黨停止抹黑栽贓。若民進黨真心重視國防，為何一再阻擋提升軍人待遇的加薪案？更有甚者，軍購按時付出鉅額款項卻幾乎完全沒有依約獲得設備，到目前完全拿不出具體有效的作為。

