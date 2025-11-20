為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    質詢問「現場誰沒看過小紅書」？官員舉手 藍委尷尬笑了

    2025/11/20 15:22 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委萬美玲今日質詢教育部政務次長劉國偉時詢問：「今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手？」結果留國偉及身後官員立刻舉手。（圖擷取自國會頻道）

    國民黨立委萬美玲今日質詢教育部政務次長劉國偉時詢問：「今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手？」結果留國偉及身後官員立刻舉手。（圖擷取自國會頻道）

    國民黨立委萬美玲今日質詢教育部政務次長劉國偉時詢問：「今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手？」結果留國偉及身後官員立刻舉手，讓萬美玲尷尬地表示，「我剛是說我沒有要問啦，結果你們就通通不小心舉手了，真的很自動自發。」

    抖音短影音盛行，教育部透過「數位工具包」讓家長能夠管理子女手機使用。立法院教育及文化委員會今日邀請劉國偉、數發部及國家通訊傳播委員會官員，就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

    對此，萬美玲質疑「數位工具包」宣傳成效不彰，並認為不能僅靠現行管道宣傳。此外，萬美玲今日質詢劉國偉時出現有趣小插曲。萬美玲質詢當下表示，叫大家不要去看抖音、不要去看小紅書，「我都不好意思問大家，今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手！」結果劉國偉及他身後官員立刻舉手。

    對此，萬美玲尷尬一笑：「呃……我……我剛是說我沒要問啦，結果你們就通通，不小心就舉手了，你們真的很自動自發。」她最後還是強調：「完全沒看過小紅書的喔，我說實話，我也不太相信，因為現在小紅書真的很多人在看。」

    相關片段被轉至Threads引發熱議，網友紛紛表示：「為什麼需要看小紅書」、「為什麼問了又不相信阿」、「為什麼要下載垃圾」、「完全沒看過」、「我也沒抖音跟小紅書啊」、「現在全台灣都知道她很愛看小紅書了」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播