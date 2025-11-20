質詢問「現場誰沒看過小紅書」？官員舉手 藍委尷尬笑了

國民黨立委萬美玲今日質詢教育部政務次長劉國偉時詢問：「今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手？」結果留國偉及身後官員立刻舉手。（圖擷取自國會頻道）

國民黨立委萬美玲今日質詢教育部政務次長劉國偉時詢問：「今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手？」結果留國偉及身後官員立刻舉手，讓萬美玲尷尬地表示，「我剛是說我沒有要問啦，結果你們就通通不小心舉手了，真的很自動自發。」

抖音短影音盛行，教育部透過「數位工具包」讓家長能夠管理子女手機使用。立法院教育及文化委員會今日邀請劉國偉、數發部及國家通訊傳播委員會官員，就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

對此，萬美玲質疑「數位工具包」宣傳成效不彰，並認為不能僅靠現行管道宣傳。此外，萬美玲今日質詢劉國偉時出現有趣小插曲。萬美玲質詢當下表示，叫大家不要去看抖音、不要去看小紅書，「我都不好意思問大家，今天在現場的，完全沒看過小紅書的請舉手！」結果劉國偉及他身後官員立刻舉手。

對此，萬美玲尷尬一笑：「呃……我……我剛是說我沒要問啦，結果你們就通通，不小心就舉手了，你們真的很自動自發。」她最後還是強調：「完全沒看過小紅書的喔，我說實話，我也不太相信，因為現在小紅書真的很多人在看。」

相關片段被轉至Threads引發熱議，網友紛紛表示：「為什麼需要看小紅書」、「為什麼問了又不相信阿」、「為什麼要下載垃圾」、「完全沒看過」、「我也沒抖音跟小紅書啊」、「現在全台灣都知道她很愛看小紅書了」。

