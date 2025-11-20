為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    肯定政院提財劃法修正案 李四川籲同步劃分「權」

    2025/11/20 15:21 記者何玉華／台北報導
    李四川建議，中央跟地方除了「錢」以外，「權」是不是也劃分清楚。（記者何玉華攝）

    行政院會今（20）天討論院版「財政收支劃分法」修正草案，代表台北市出席的台北市副市長李四川說，早上才拿到財政部的簡報跟修正條文資料，還來不及計算，需要時間消化、詳細研讀才能做反應。他以過去擔任過行政院秘書長的經驗說，肯定行政院願意提出修正版本，但也希望配合財劃法的修訂，重新劃分地方權責，有關地方自治的部分也回歸地方去處理。

    李四川表示，財政部早上才提供所有的簡報跟條文，代表六都去的大多是副市長，都是早上才拿到資料，有必要回去再詳細研讀。對各縣市最重要的是，行政院版本會讓各縣市在2027年分到多少統籌分配款，包括一般型補助款，還有計畫型補助款，到底多少錢？各縣市還要再消化一下，才能就財劃法去做反應。

    李四川提到，他2014年當行政院秘書長時，就談財劃法修正，這一次行政院跟財政部長敢拿出財劃法修正草案，他表達高度肯定；但因所有的地方政府必須對市民、議會做交代，所以會有不同意的聲音。而財劃法一直修不好，最大的原因就是餅就這麼大，餅被拿走的人不高興，分到的人也不高興「為什麼我分那麼少？」永遠都沒有辦法滿足所有人。

    李四川說，他也向行政院長、財政部長建議，如果財劃法已經修訂，有關地方自治的部分，就回歸讓地方去處理。因為錢已經給了，責任也給，權力也給，就像捷運興建計畫，補助砍了75%，是不是還要再一次一次的把計畫報到中央，一報就要等個2、3年；3年前蓋一個房子，一坪約11、12萬，3年後一坪約25萬，錢都浪費在物調上了，效率也不好。建議除了「錢」以外，「權」也能夠做一次的劃分清楚，讓地方歸地方，中央歸中央，責任就能夠劃清。

