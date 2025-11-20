日本台灣交流協會秋季旭日章 謝長廷、黃崑虎、李詩欽獲授勳

前駐日代表謝長廷（左起）、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽及台灣之友會全國總會長黃崑虎，獲授日本台灣交流協會秋季旭日章。（圖由東海大學提供）

日本台灣交流協會公布秋季「外國人叙勲」名單，前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」，台灣之友會全國總會長黃崑虎獲授「旭日小綬章」，而東海大學校友、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽獲日本政府頒授「旭日中綬章」，東海大學校長張國恩說，李詩欽歷年捐助母校金額超過5千萬，今年更捐贈3千萬，專款建置輝達GB200 AI伺服器。

日本台灣交流協會近年春、秋兩季，包括前台北駐日經濟文化代表處代表沈斯淳（2024年，旭日重光章）、前台灣日本關係協會會長邱義仁（2023年，旭日重光章）等多人獲授勳，協會指出，李詩欽是成功企業典範，2019年至2025年擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長期間，致力於加強台日雙邊經貿合作，疫情期間，也推動線上國際展示會及商談會，疫後，多次率領產業代表團訪日，深化與日本企業及相關團體互動。

李詩欽從東海大學經濟系畢業後，與葉國一及鄭清和共同創辦英業達，今年專款捐贈3千萬元，供東海大學建置輝達GB200 AI伺服器，培育母校AI價值新世代人才。

東海校長張國恩表示，李詩欽校友是他最欽佩的傑出校友之一，不僅為人謙和，常年默默貢獻母校，這些年捐助東海提升資訊設備金額，已超過5千萬，最近更捐贈Nvidia伺服器，讓東海躍升國內運算力最快AI大學之一。

東海大學校長張國恩（左）感謝李詩欽捐贈3千萬，專款建置輝達GB200 AI伺服器。（圖由東海大學提供）

