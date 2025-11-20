為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    因應國會攻防急提勞保條例對案？ 洪申翰：一直有在研議修法

    2025/11/20 15:05 記者鍾麗華／台北報導
    勞動部長洪申翰在院會後記者會表示，勞保條例撥補入法一直有在研議，而非突然提案。（圖由行政院提供）

    立法院17日衛環委員會審查勞保條例修正案，對勞保撥補法制化，行政院會今天也通過相關修法。對於院會臨時排案，是否在「財劃法」修法遭突襲後，因應立法院情勢調整，對此，勞動部長洪申翰在院會後記者會表示，一直有在研議修法，而非突然提案，而行政部門本應靈活、主動說服社會和國會。

    行政院會今天拍板「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，院長卓榮泰說，勞保是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

    修正草案明定政府撥補為勞工保險基金來源，將政府撥補法制化，至於撥補金額則要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。此外，草案也規範，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。

    對於勞保級距已多年未調，隨著近年薪資上調，未來是否調整？洪申翰表示，今年1月有做每3年一次的勞保精算，勞保財務問題的年限確實延後幾年，原因除撥補外，主因是這幾年基金投資有很好成果，勞動部也很努力以各種方式開源節流。

    洪申翰表示，勞保級距調整方面，社會上的確有這樣聲音，也需要綜合考量級距調整可能對勞保財務的影響，因為勞保基金財務狀況還是需要優先考量。

    立法院17日審議「勞工保險條例」時，政院尚未提出對案，昨（19）日傍晚5點半公布今日院會議程，僅有鳳凰颱風災害救助與財劃法修正案，但在原先議程公布4個小時後，晚上9點半左右公布新增議程，臨時排入「勞保條例」修正案。

    對於臨時新增勞保基金，是否在財劃法後，因應立院情勢急提對案？行政院發言人李慧芝說，勞動部一直有在討論，而行政院議程會視討論狀況，滾動式調整議程。

    洪申翰表示，勞動部與行政院一直有在研議勞保條例修正，把政府負最終責任與撥補法制化等，也持續進行溝通，感謝行政院會這次能送出，並非突然提案，一直有在研議修法。面對現在國會狀況，行政部門要保持靈活、主動說服社會與國會，考慮人民各種需求。

