不是詐騙！嘉市議員顏翎熹發起募資活動要辦「田盛節」

嘉義市議員顏翎熹為兌現政見，發起募資活動將舉辦田盛節。（擷取自Molly 翎熹臉書）

詐騙集團猖獗，臉書廣告真假難辨，近日有民眾瀏覽到嘉義市議員顏翎熹透過募資平台販售商品，想下單又擔心被詐騙。顏翎熹服務團隊今證實，議員透過「嘖嘖」群眾募資平台發起「田盛節：嘉義推動全面性教育與性別平等的公共行動」計畫，透過販售嘉義零食、高山茶等農特產禮盒，募資舉辦第一屆「田盛節」來兌現選舉政見，並非詐騙。

顏翎熹日前透過個人臉書粉專貼文表示，2020年南投旭光高中性侵案，讓她第一次深刻體會到制度的冷漠；加害人因未成年被國家保護，受害者只能沉默，因此後來決定用自己的方式讓社會看見問題，把名字改成「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，那個16字的名字，是對體制的質問，也是一種呼喊。許多人或許覺得荒唐，但只要有一個人因此關注這起案件、開始思考性教育與尊重的重要，她都覺得值得。

她表示，田慎節是反思也是起點，它提醒我們，性暴力的根源往往來自教育的缺口、情感的失能。這些問題，不會靠一場選舉就能解決，但她願意一點一滴去改變。田盛節從政見走進現實，結合嘉義農產與性教育的節日，規劃講座課程、靜態展示和議題攤位，是延續初心的實踐。

募資活動自11月1日至12月5日，目標25萬元，目前募款突破5萬7000元、目標進度約23%，募資經費全數將使用於舉辦本次活動所需的必要支出，包含活動人力、美術設計、回饋品製作與購買、場地與設備租借和稅務成本。

