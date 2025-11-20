黃國昌被打臉卻扯蘇貞昌「騙神明」 蘇巧慧重話反擊

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨聲稱，獲民進黨擬徵召參選新北市長的立委蘇巧慧透過多項管道鼓勵他「參選新北市長到底」，卻被蘇打臉；黃今（20日）諷刺貴人多忘事，並嗆蘇貞昌2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「連神明都敢騙」。蘇巧慧回應，她從未影響其他人的參選決定，「對於這種奇怪的謠言，我希望適可而止」。

國民黨主席鄭麗文與黃國昌的「鄭黃會」昨天登場，針對2026新北市長選舉合作，黃國昌表示，藍白合作過程中，民進黨一定會見縫插針，像蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持他；蘇巧慧隨後回應強調，她向來是做好準備、面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」。

不過，黃國昌諷刺說，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了，這讓他想到蘇巧慧父親、前台北縣長蘇貞昌在保安宮前面曾宣示，「他對新北有滿滿情感，但絕對不會選第三次」，2018年仍參選新北市長時，讓台灣社會質疑「連神明都敢騙」。

蘇巧慧受訪表示，從民進黨選對會確認提名她的那天起，就做好面對一場「一對一」的選戰，自己會籌組最強的團隊，希望爭取服務全新北市民的機會。

蘇巧慧強調，她對其他參選人一向是尊重和祝福，從沒有透過任何管道、或是授權任何人，去傳任何話影響參選決定，對於這種奇怪的謠言，希望適可而止。

