李乾龍：明年選舉藍白協商不成就以民調決定

國民黨今日張貼第22屆中央委員選舉公告，訂於12月27日舉行投票，投票地點為各直轄市、縣市黨部投票所。國民黨副主席兼秘書長李乾龍受訪指出，中央委員名額共計190位，候補名額95位，依規定黨主席鄭麗文可以足額提名，而且一般都會尊重現任中央委員，只要有意願連任者，黨主席都會予以提名，但目前大概有近60位現任中央委員無意連任，不過，鄭麗文仍會足額提滿。

此外，李乾龍指出，如果鄭麗文足額提名滿190人後，還其他的有意參選人，就要找到6位黨代表連同自己共計7人連署，即可取得參選資格。

針對明年地方選舉「藍白合」，新北市長侯友宜今天強調要有一個可行機制，李乾龍表示，鄭麗文昨天已經說得很清楚，民調是可行辦法，且行之有年，如果未來兩黨協商不成，就用民調決定。

他並強調，經過今年大罷免，證明「藍白合」是成功例子，2024年「藍白合」破局是一次痛苦的經驗，大家應該記取經驗，朝向合作，兩黨主席昨已坦承相見並提出構想，而且多數的民意也支持「藍白合」。

至於民眾黨方面拋出藍、白共組地方「聯合政府」的構想，李乾龍說，基隆市是一個成功的例子，至於其他縣市要看機緣，每個地方會有不同機制，但他認為，在地方政府進行合作應該可行。

根據國民黨中央委員選舉公告規定，雖然具有黨權的第22屆黨代表都有資格成為中央委員選舉的選舉人，而且黨代表的募款責任額為鼓勵性質，但如果黨代表具有其他必須繳交募款責任額的黨公職人員身分，就仍應依規定先繳交111、112、113、114年度最高責任額職位的募款額度後，才能取得選舉人資格；至於候選人資格，除由黨主席提名者，第22屆黨代表經7人以上簽署，並依規定向黨中央繳交5000元作業費、10萬元保證金，同時已完成繳交111、112、113、114年度募款責任額者，即可登記為候選人，領表登記時間為本月24日至26日。

此外，針對因為涉入京華城案，遭停止黨權處分的國民黨台北市議員應曉薇，未來恐將無法獲得國民黨提名參選，李乾龍指出，昨天中常會希望考紀會可以重新檢討，因此應曉薇的考紀案已經送回考紀會，最近會再重新審理應曉薇的資格問題。

