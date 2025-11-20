為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    聲援日本增加採購水產品？ 政院：會再進行討論

    2025/11/20 14:55 記者鍾麗華／台北報導
    對於台灣政府是否支持、聲援日本，政院是否有討論具體支持方式，例如多採購日本水產等，發言人李慧芝表示，會再進行討論。（行政院提供）

    對於台灣政府是否支持、聲援日本，政院是否有討論具體支持方式，例如多採購日本水產等，發言人李慧芝表示，會再進行討論。（行政院提供）

    日本首相高市早苗「台灣有事」表態後，中國暫停進口日本水產品，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，透露今天的午餐是壽司還有味噌湯。對於台灣政府是否支持、聲援日本，政院是否有討論具體支持方式，例如多採購日本水產品等，發言人李慧芝在院會後記者會表示會再進行討論。

    高市早苗就「台灣有事」表態後，引發中國強烈反彈，繼發布旅遊警示後，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品2週前才恢復對中出口。

    李慧芝指出，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，總統賴清德日前也有呼籲，國際社會應持續關注，也呼籲中國應克制、展現大國風範，因此請中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道上，對區域和平穩定發展與繁榮才能有幫助。會持續跟日本等理念相近的友盟國家合作，共同維護區域地區和平穩定。

    針對行政院是否有討論進一步具體的支持方式，例如增加採購日本水產品等，李慧芝表示，我們會再來討論，而外交部長林佳龍稍早在立法院也有指出，在關鍵時刻要挺友盟國家，這是必須的。

