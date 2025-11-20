藍白逼全民慘賠2萬！ 國會幕僚：惡修財劃法釀財政災難

國會幕僚提醒，藍白惡修財劃法讓國家舉債逾新台幣5600億元，換算台灣每人必須負債約2萬元。（資料照）

在藍白立委主導下，立法院院會14日再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。對此，資深國會幕僚今（20日）披露，這次0討論、黑箱闖關，堪稱國家財政的災難級危機，必須多舉債逾新台幣5600億元，換算台灣每人必須負債約2萬元，領完普發現金1萬元後、還要倒貼1萬元。

行政院會今天通過「財劃法修正草案」，藍白如何接招成為焦點。1名國會幕僚向本報說明，「財劃法」規範中央與地方政府如何合理分配國家稅收，最主要目的是協助各級政府穩健財政與平衡城鄉發展差距，讓中央與地方政府有足夠財源來負擔各自的職權工作，具有「牽一髮動全身」的特殊性。

請繼續往下閱讀...

他指出，因此過去25年來歷經3任總統，無論是「朝小野大」的陳水扁，亦或「一黨獨大」的馬英九，都不敢草率修法。行政院修法版本過去都在立法院經過充分討論，中央與地方政府持續不斷溝通，依循國會的嚴謹修法程序。

不過，國會幕僚感嘆，藍白兩黨不是這樣想。去年12月20日兩黨第1次聯手修財劃法，當時在委員會僅用3分鐘處理「財劃法」，阻止所有討論，整塊挖走國庫4165億的統籌分配稅款，卻未同步配套修正「地方制度法」，形同拿錢不辦事，平白讓中央必須在明年度舉債2992億元，甚至發生低級的公式錯誤。

該人士續指，藍白居然在錯誤的基礎上再度啟動修法，以逕付二讀「0討論」並光速完成三讀，修出更多危及國家財政的災難。本次規定計畫型及一般性補助款「給地方只能多不能少」的霸王條款，使地方政府一夕致富，但該做的事卻沒有變多，除去年多挖中央的4千多億元沒有校正回歸，還必須維持目前補助地方總額的5455億元。

這位幕僚批評，藍白這種黑箱、不正義、草莽式的修法，再度重擊國家財政；但在國庫告急下，中央政府仍需要承辦的業務例如長照、托育以及經濟發展等關鍵的政務卻一刻也不能停，造成國家必須多舉債5600多億元。

