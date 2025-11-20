為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院版財劃法縣市補助高於6都 政院喊話支持16縣市

    2025/11/20 15:02 記者鍾麗華／台北報導
    行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（左）、行政院秘書長張惇涵（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

    行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（左）、行政院秘書長張惇涵（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

    行政院會今（20）日通過財劃法修正案，行政院秘書長張惇涵在院會後記者會表示，院版的財劃法經設算，全國22縣市統籌款、一般型補助款、計劃型補助款總額都比今年還要再增加，16個縣市成長25％、6個直轄市成長15％，均衡地方也維護6都競爭力，他並喊話，「6都支持院版財劃法，就是支持其他16個縣市」。

    張惇涵說，院版草案初步設算，台北市統籌稅款仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數會是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；台中市3項補助合計的增幅最高；台南市統籌分配稅款也會比今年增加將近一倍；高雄市3項合計總額全國最高。

    張惇涵強調，院版草案將農業產值、污染、菸酒稅等都納入考量，均衡地方需求，也沒有忘記6都成為國家發展引擎所需。他在院會中懇切拜託6都支持院版草案，也請託6都代表協助向在地立委說明，站在國家發展、地方城市發展等考量，支持院版財劃法。

    張惇涵也向離島的國民黨立委陳玉珍、陳雪生喊話，希望他們支持財劃法，他說，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，有345億元分不出去，立法院上週強行通過的再修版財劃法沒有修公式，但行政院版的財劃法把離島的面積兩倍計算。針金馬鄉親長年呼籲菸酒稅能納入財源計算，行政院版也納入考量。

    張惇涵強調，財劃法不是冷冰冰的公式，也不是冷冰冰的數字，每一筆錢都攸關人民的生活福祉，所以希望大家能夠支持行政院的財劃法，立法院朝野能夠理性審議，絕非立法院抽出逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播