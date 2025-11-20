政院版財劃法縣市補助高於6都 政院喊話支持16縣市

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（左）、行政院秘書長張惇涵（右）等人出席。（記者羅沛德攝）

行政院會今（20）日通過財劃法修正案，行政院秘書長張惇涵在院會後記者會表示，院版的財劃法經設算，全國22縣市統籌款、一般型補助款、計劃型補助款總額都比今年還要再增加，16個縣市成長25％、6個直轄市成長15％，均衡地方也維護6都競爭力，他並喊話，「6都支持院版財劃法，就是支持其他16個縣市」。

張惇涵說，院版草案初步設算，台北市統籌稅款仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數會是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；台中市3項補助合計的增幅最高；台南市統籌分配稅款也會比今年增加將近一倍；高雄市3項合計總額全國最高。

張惇涵強調，院版草案將農業產值、污染、菸酒稅等都納入考量，均衡地方需求，也沒有忘記6都成為國家發展引擎所需。他在院會中懇切拜託6都支持院版草案，也請託6都代表協助向在地立委說明，站在國家發展、地方城市發展等考量，支持院版財劃法。

張惇涵也向離島的國民黨立委陳玉珍、陳雪生喊話，希望他們支持財劃法，他說，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，有345億元分不出去，立法院上週強行通過的再修版財劃法沒有修公式，但行政院版的財劃法把離島的面積兩倍計算。針金馬鄉親長年呼籲菸酒稅能納入財源計算，行政院版也納入考量。

張惇涵強調，財劃法不是冷冰冰的公式，也不是冷冰冰的數字，每一筆錢都攸關人民的生活福祉，所以希望大家能夠支持行政院的財劃法，立法院朝野能夠理性審議，絕非立法院抽出逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的。

