賴清德吃壽司加味噌湯挺日 周軒大讚：這樣就對了

總統賴清德稍早透過社群平台發布今天午餐吃海鮮照片，政治工作者周軒看到PO文後直呼「這樣就對啦！」。（圖擷取自賴清德臉書粉專）

日相高市早苗日前表態「台灣有事」的發言，引發北京政權不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言「斬首」，中國當局昨突然宣布禁止日本水產品進口作為報復手段。對此，總統賴清德稍早透過社群平台發布今天午餐吃壽司、味噌湯照片，並附註為來自鹿兒島、北海道的海鮮，政治工作者周軒看到PO文後直呼「這樣就對啦！」

周軒轉發賴清德於社群平台PO文提及，「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

周軒於臉書發文，並附上賴清德於X平台使用日文「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です」（今天的午餐是壽司還有味噌湯）貼文，大讚「總統這樣就對了！」、「賴總統真的讚啦！」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「台日友好」、「行動表示支持日本，無聲勝有聲。讚」、「日本有事就是台灣有事，民主海鮮，自由干貝」，不少日本網友留言說「感謝您。日本的食物是世界上最安全又美味的。台灣的鳳梨和香蕉也超級好吃對吧」、「台灣沒有禁止進口日本產海產物，能吃到美味的海產真是幸福呢。日台友好謝謝」、「正因如此，台日友好才讓人無法停止啊」。

總統賴清德稍早透過社群平台發布今天午餐吃海鮮照片。（圖擷取自賴清德X）

