藍白版財劃法修法如何憲政救濟? 卓榮泰這樣說

對於立法院三讀通過修正的財劃法，行政院長卓榮泰表示，若立法院繼續杯葛，他會請託民進黨立院黨團據理力爭。（記者羅沛德攝）

立院14日三讀的財劃法修正案18日已送抵行政院，行政院長卓榮泰表示要憲政救濟，卓揆今天出席院會後記者會，被問到採取何憲政救濟手段？是否包括「不副署」？院版下週無法付委審查，如何因應？他說，若行政院仍是覆議未成，又提出釋憲，彷彿歷史重回，「我也忘記已經提多少次覆議了」，行政院只會在被動情況下才提覆議，若立法院繼續杯葛，他會請託民進黨立院黨團據理力爭。

卓揆說，行政院提出最具共識、全面及穩健修法版本，盼立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係，他也呼籲立法院勿一意孤行，審慎看待並支持政院版本，共同把財政穩健恢復常軌。

卓揆表示，地方多分錢卻不負擔責任，將造成中央財政缺口，也嚴重影響國家發展建設執行，受害的是全國人民，「地方有事就是中央有事」，近期地方災變也由中央予以協助，維持中央財政調節能力才有利國人。

卓揆強調，分配不公將擴大城鄉差距，等同劫貧濟富，使強弱失衡，此種違背公義的分配，政院版草案不許發生；明年度總預算案已在立法院審議程序中，如今在野從忙通過財劃法再修正版，還要求重編明年度案，違反程序正義及中央施政穩定性，行政院不會接受。

卓揆強調，行政院審慎提出一套可長可久、長治久安的財劃法修正，「不是像立法院修了錯了再修、越修越錯，問題越來越大」，立法院第一次的新版財劃法，造成離島問題，還有345億元無法分配，這次再修版還讓中央政府變成違法政府，問題越來越大。

