    首頁 > 政治

    台日友好！安倍昔曾曬「鳳梨照」送暖 賴清德今午餐吃壽司加味噌湯相挺

    2025/11/20 13:51 記者蘇永耀／台北報導
    台日相互支持，賴清德總統今日午餐吃壽司加味噌湯。（總統府提供）

    高度友台的日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的發言，遭中國政府藉機生事，戰狼外交官揚言斬首，並發動禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施，以及在黃海實彈射擊等一系列的複合式威脅。對此，賴清德總統今日中午以享用日本美食表達對台日友誼的高度支持，藉此呼籲在此時刻，國人應要展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

    賴清德今日中午透過臉書、X平台用日文貼文，說他今天的午餐是壽司加上味噌湯。其中的魚產，則是來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

    外交部長林佳龍今在立法院外交委員會也表示，我國要在此關鍵時刻，支持日本有效穩定局面。針對具體做法，林受訪說明，鼓勵國人赴日旅遊，並在購買、食用日本產品時，多打卡上網，用行動表示對日本的支持。

    承襲已故日本首相安倍晉三執政路線的高市早苗首相，表達對台灣相挺之意。針對這次中國脅迫日本，賴總統則以具體行動表達台日友好。

    涉外人士說，2021年，中國暫停進口台灣鳳梨時，當時擔任首相安倍晉三也在推特上發布自己與台灣鳳梨合影的照片，大讚看起來好好吃，表達對台灣農產品的支持，展現民主夥伴彼此相互支持的真誠友誼。

