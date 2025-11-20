為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白轟「全民安全指引」浪費錢 林智群：盧秀燕購物節3.6億、傅崐萁夫婦印刷品卻無所謂

    2025/11/20 16:21 即時新聞／綜合報導
    律師林智群表示，盧媽媽每年花3.6億元搞購物節，一堆人視若無睹；傅崐萁夫妻印一堆夫妻大頭貼印刷品，一堆人覺得無所謂，同一批人卻認為「全民安全指引」是浪費錢。（圖擷取自 臉書）

    為了讓民眾理解災害相關的安全指引，政府將比照選舉公報模式，在明（2026）年1月5日之前，發送新版「台灣全民安全指引」給全台的980萬戶，卻遭在野黨批評浪費錢、杞人憂天。對此律師林智群表示，盧媽媽每年花3.6億元搞購物節，一堆人視若無睹；傅崐萁夫妻印一堆夫妻大頭貼印刷品，一堆人覺得無所謂，同一批人卻認為「全民安全指引」是浪費錢。

    對於「全民安全指引」國民黨立委牛煦庭認為這是基於職責發放，但也顯示民進黨主政之下，戰爭風險逐漸上升；民眾黨立委林國成則質疑，全民普發根本就是擾民，「難道台灣已經準備打仗？」

    林智群在臉書PO文表示，盧媽媽每年花3.6億元搞購物節，一堆人視若無睹；傅崐萁夫妻印一堆夫妻大頭貼印刷品，一堆人覺得無所謂；政府花6000萬元印「全民安全指引」，同一批人突然醒了，大力反對，說浪費錢。

    台灣全民安全指引。（資料照）

