國家破產風險升高、城鄉差距擴大 財部批藍白財劃法5大問題

在藍白立委主導下，立法院院會14日再度三讀通過「財政收支劃分法修正案」。對此，財政部國庫署長陳柏誠今於行政院記者會中，明確指出藍白「再修版」財劃法不但未解決先前的3大問題，反而造成更大的5大問題，包括：迫使中央舉債超過上限、國家破產風險升高；城鄉差距只會更大，不會更小等。

藍白立委在去年12月20日強勢三讀通過「新版財劃法」，卻因公式計算錯誤等問題，造成345億元統籌分配款無法發放，也讓部分縣市分配款減少。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於14日通過「再修版財劃法」。對此，行政院長卓榮泰已明確表示，藍白倉促修法不但未解決問題，反而造成更大問題。

行政院今舉行「財政收支劃分法修正草案說明記者會」。針對藍白再修版財劃法案，陳柏誠表示，不但不解決先前法條公式錯誤、垂直（錢權）分配不合理、水平（城鄉）分配不平均等3大問題，還造成更嚴重的5大問題，包括：

一、迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高。陳柏誠指出，新版已導致中央115年度總預算舉債2992億元，再修版將再迫使中央舉債到達5638億元，超過「公債法」年度舉債15%上限。中央不能違法編列舉債破表的預算，不能讓國家陷入破產風險。

二、沒有反映地方財政能力，影響地方補助規模。陳柏誠表示，各縣市財力級次與舊版財劃法相同，無法合理反映各縣市實際財政能力，也直接影響各縣市獲得配合款額度。

三、城鄉差距只會更大，不會更小。陳柏誠說，再修版明定，各地方政府的一般性補助款，不得少於施行前一年度預算數。在財力級次不變、事權分配不變、公式計算不變的狀況下，只會再次擴大城鄉差距。

四、富者更富，弱勢難以翻轉。陳柏誠指出，再修版明定，計畫型補助款不得低於過去10年平均值，再加上各縣市財力級次沒有改變，這將讓計畫補助缺乏彈性，財力弱勢縣市無法多拿，只會造成富者更富，弱勢縣市難以翻轉。

五、地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源。陳柏誠說，再修版明定，經核定後的跨年度及分年度的延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。這將使中央對地方實際執行進度難以檢驗，無法依據執行進度調整資源，反而導致資源被鎖在成效不彰的案子上，排擠其他建設經費。

