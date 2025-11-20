參與院版財劃法會議 劉和然：新北市底線「人均分配」不能再最後一名

新北市長侯友宜曾多次表示新北人均分配的統籌分配稅款是六都最少，副市長劉和然今日則代表新北參與行政院會討論修正草案。（翻攝劉和然臉書）

院版財政收支劃分法今（20）日公布，新北市長侯友宜曾多次表示新北人均分配的統籌分配稅款是六都最少，副市長劉和然今日則代表新北參與行政院會討論修正草案；劉和然稍早指出，財劃法攸關地方教育、社福與建設，重大改革已開6次會，各縣市卻遲遲在會前才拿到完整資料，「改革需要的是信任」，他也明言，新北的底線就是「『人均分配』不能再當最後一名」。

劉和然說，新北全國人口最多，長期承擔最大量的教育、社福與城鄉建設支出，但人均統籌稅款卻是六都最低，不僅是影響財政負擔，也是地方長期相對不公，且各縣市遲遲到今天院會前才拿到完整會議資料；他喊話中央，「改革需要的是信任，而信任來自資訊公開與透明」。

劉和然也表示，自己在會中提出3點呼籲，「錢與權必須同步調整，中央與地方權責要一次講清楚」、「分配指標要公平，人口、面積、服務負擔都應合理反映」、「資料一定要公開透明，22縣市才能在同一基礎上討論」。

「我們肯定行政院終於願意面對問題，但可惜並沒有公佈試算的額度」，劉和然指出，「魔鬼藏在細節裡」，市府會拿著計算機「一條一條算」，且新北市的底線很清楚，「『人均分配』不能再當最後一名」，若修法後新北市民仍未受到合理公平待遇，市府絕不接受。

