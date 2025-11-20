嘉義縣長賣藕粉？翁章梁遭AI偽造影片推銷產品

縣議員詹琬蓁（左）說，詐騙集團猖獗，竟連縣長都被用來製作成影片詐騙。（擷取自嘉義縣議會直播）

嘉義縣長翁章梁賣「鬥牛山奇亞籽堅果藕粉」？嘉義縣議會今天進行總質詢，縣議員詹琬蓁播放詐騙集團用AI做成的影片，顯示翁章梁推銷「鬥牛山奇亞籽堅果藕粉」，還稱「爭取到破盤價」；翁章梁回應，「這是詐騙，聲音不像，實在惡劣」，已向警局通報，並說明他推薦的嘉縣農特產都會在自己官方臉書粉絲專頁出現，請民眾勿被騙。

詹琬蓁播放的臉書影片顯示，用AI製成的翁章梁推薦「鬥牛山奇亞籽堅果藕粉」，還標註「全台唯一縣長推薦，貨到付款」，用類似他的聲音進行推薦，「要向全台灣宣布天大的好消息」，並稱是「嘉義人獻給台灣的健康至寶」，並宣稱有各項療效，還說「爭取到破盤價」，影片長達2分30秒。

詹琬蓁說，有民眾昨傳該影片給她，表示在臉書看影片時，看到縣長推薦的產品，想詢問透過議員購買有沒有比較便宜；該影片明顯是詐騙集團用AI軟體製作而成，有縣民可能因影片有縣長推薦而相信購買被詐騙，建議將此案例在治安座談會宣導，詐騙集團猖獗，手法日新月異，民眾需瞭解這是AI技術做成的詐騙影片。

翁章梁說，此為詐騙影片，利用他的影像推薦產品，實在惡劣，他宣傳的所有縣內農漁特產，都會在其官方臉書粉絲專頁出現。

嘉義縣長翁章梁遭詐騙集團用AI技術做成影片推銷產品。（詹琬蓁提供）

