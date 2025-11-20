中國禁運日水產品 林佳龍籲國人多旅遊、打卡支持日本

立法院外交及國防委員會，邀請外交部長林佳龍報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」並備質詢。（記者田裕華攝）

中日關係緊張，中國不僅宣布在黃海實彈射擊，更宣布禁止日本水產品進口，外交部長林佳龍今（20日）天上午指出，我國要在此關鍵時刻，支持日本有效穩定局面。針對具體做法，林受訪說明，鼓勵國人赴日旅遊，並在購買、食用日本產品時，多打卡上網，用行動表示對日本的支持。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。多名立委關切中日關係緊張，中國宣布黃海實彈射擊、禁止日本水產品輸中等。

林佳龍指出，中國現在對日本行為，過去都曾發生在台灣身上，包括文攻武嚇、經濟霸凌等，顯示中共就是麻煩製造者，找各種理由去建軍備戰、轉移國內焦點。林也說，中國對台一再霸凌，無所不用其極，「是中國在找事、找理由，我們要好好地去管理中國」，進行危機預防。

林佳龍指出，對中國而言，今年有抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年等3個80年，正是中國的「民族主義年」，中國會動員愛國主義，因此我們要小心因應，但也不要被認知作戰。

林佳龍呼籲國人以行動支持日本，特別是日相高市早苗，因為她的印太戰略「台灣有事，日本有事，美日安保有事」是持續性的；他指出，日本與美國間有《美日安保條約》、台美有《台灣關係法》屬於某種「準同盟」關係，因此美國的反應會牽動日本反應。

針對黃海實彈射擊，林佳龍指出，黃海演習就是中國在沿岸例行性的演習，但中國此次刻意把它放大，我們在處理危機時，不應反應過度。

至於我國將如何具體「支持日本有效穩定局面」？林佳龍受訪進一步說明，鼓勵台人多赴日本旅遊，預期年底國人赴日旅遊人數會創新高，並且大家在購買、食用日本產品時，可以多打卡上網，發揮創意、用行動表示對日本的支持。

其他台日合作領域方面，林佳龍答詢時指出，台日之間有近百個合作備忘錄與協議，12月初雙邊會召開新的年度性經貿會議，另外，台日之間也有第三國市場委員會，討論如何赴第三地合作，針對高市早苗提及的人工智慧、半導體、能源、太空等領域，我國也都有在進一步研究能夠合作的項目。

