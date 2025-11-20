日本富山縣議會友台議員訪高雄 康裕成盼深化港灣與觀光合作

日本富山縣議會「日台友好議員聯盟」中川忠昭會長、瘧師富士夫副會長一行7人，今專程拜訪高市議會。（議會提供）

日本富山縣議會「日台友好議員聯盟」中川忠昭會長、瘧師富士夫副會長一行7人，今專程拜訪高市議會，議長康裕成偕同國民外交促進會副會長湯詠瑜、鄭孟洳熱情迎接，期盼雙方能持續深化港灣與觀光合作。

適逢總質詢議程，康裕成邀請市長陳其邁、於議會大門前共同迎接中川會長一行並開心合照，她特別肯定中川會長長年推動台日交流的貢獻，自2006年成立富山縣日台親善協會、2009年成立日台友好議員聯盟迄今，成功匯聚堅實的友台力量，讓友誼根基紮實穩固，是台日地方外交的精神領航者。

康裕成提到，高雄與富山交流情誼深厚，2018年第4屆台日交流高峰會在高雄盛大舉行，她將下一屆主辦權象徵性交棒給富山，此後於去年第10屆於台南、今年剛剛圓滿落幕的第11屆鎌倉台日高峰會，皆與中川會長重逢交流，今天中川會長再率團訪台，更顯意義非凡。

康裕成認為，如今台日高峰會已成為台日議員間交流的重要平台，從地方合作走向國際視野。期待明年（第12屆）名古屋、後年（第13屆）橫濱高峰會，能再續情誼、深化夥伴關係。

中川會長感謝陳其邁市長與康裕成議長一早親自迎接，並對議會以立山空中纜車、合掌屋、高岡大佛等意象設計的歡迎掛軸感到貼心；這次再訪更見證高雄由工業城市蛻變為現代都市，值得富山在面臨人口減少與城市建設時借鏡。

中川會長並盼重啟桃園—富山航線，未來更能促成高雄直飛富山，強調地方議會深厚友誼是推動城市發展的重要力量，期許兩地交流長久延續。

