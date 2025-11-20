2500戶婚育宅＋租金減免 林俊憲推台南「青年好成家」政策

立委林俊憲在立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人的辦公室助理陪同下到民進黨中央登記黨內初選。（資料照）

民進黨台南市長初選參選人、立委林俊憲今天提出「青年好成家三方案」，鎖定台南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼3大政策，強調要把台南打造為青年最願意留下打拚，成家立業的城市。

林俊憲表示，針對婚育宅政策，中央社宅將保留20％作為婚育家庭優先入住。他主張在台南擴大到2500戶婚育宅，提升社宅量能，中央地方雙軌並行，補足青年成家所需，要讓他們在台南也能住得起、住得安心、敢於成家。

請繼續往下閱讀...

林俊憲說，目前台南移入人口以青年為主，他主張只要育有學齡前子女，自入住社宅起每年減免1個月租金，並持續整個租約，孩子越多、租金越少。例如入住3年期社宅、育1胎等於每年只繳11個月；育2胎每年只繳10個月。青年勇敢踏入婚姻與育兒，政府就要更支持，就是最實在的少子化對策。

另外，育兒安全設施補助加碼部分。林俊憲說，目前中央針對包租代管戶提供每年6000元的育兒安全設施補助。他提出台南每年加碼3000元，不限社宅、不限自宅或租屋，全市家庭均可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請，補助項目包含防墜、防撞、防燙等安全設施。

林俊憲指出，隨著眾多國際大廠進駐，青年南漂台南就業已成趨勢，從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的台南。

他強調，對年輕人來說，一個安全、負擔得起的家，是踏入婚姻與育兒的第一步。只要青年願意在台南成家，我們就會用最大的力量相挺，讓大家願意生、安心養，這才是城市最重要的競爭力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法