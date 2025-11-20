政院版財劃法挹注地方逾1.2兆創新高 盼達成5大目標

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲（左起）、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席。（記者羅沛德攝）

行政院今舉行「財政收支劃分法修正草案說明記者會」。財政部國庫署長陳柏誠表示，院版財劃法規模拉到1兆2千億餘元，較藍白通過財劃法的1兆1683億元更高，盼達成5大目標，包括：使國民生活品質更均衡、垂直（錢權）分配更合理、水平（城鄉）分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

在藍白立委主導下，立法院院會去年12月20日通過新版財劃法，卻因公式計算錯誤等問題，造成345億元統籌分配款無法發放，也讓部分縣市分配款減少。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於14日立法院院會通過財劃法修正案。

請繼續往下閱讀...

對此，陳柏誠今於行政院記者會指出，藍白版財劃法不但未修正過去「法條公式錯誤、垂直（錢權）分配不合理、水平（城鄉）分配不平均3大問題，更造成更嚴重的5大問題，包括：迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高；沒有反映地方財政能力，影響地方補助規模；城鄉差距只會更大，不會更小；富者更富，弱勢難以翻轉；地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源。

陳柏誠表示，為縮小地方歧見，凝聚修法共識，中央6度邀集地方會商，盼擴大共識，地方政府初步就統籌稅款分配公式提出80個建議指標。

陳柏誠說，本次提出的財劃法修正案，在垂直（錢權）分配部分，經行政院就事權及支出權責通盤檢討後，規劃擴大中央統籌稅款規模，並合理調整一般性補助款規模，使得地方財源增加的同時，也兼顧中央財政穩健，有能力提供更多計畫型補助款額度，包含支持軌道等重大公共建設，使民眾生活品質更加提升。

陳柏誠續指出，另在水平（城鄉）分配部分，經參酌多數學者專家及地方政府意見，規劃直轄市及縣市按同一公式分配，優先滿足地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配的統籌稅款與一般性補助款合計數不低於114年度的獲配及補助水準。預期修法後整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更為合理。

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（左）等人出席。（記者羅沛德攝）

行政院版財劃法挹注地方逾1.2兆創新高。（行政院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法