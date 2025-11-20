為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    濺血圖卡恐嚇檢察官小草另起爐灶 第一篇貼文嗆「不支持民進黨就羈押」

    2025/11/20 13:01 即時新聞／綜合報導
    臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，被依恐嚇等罪嫌求刑7月，9月26日首度開庭，戴瑞甯請求緩刑，強調願意跟檢察官調解，捐款給公益團體。（資料照）

    臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，涉嫌將11名檢察官與3名法官的姓名、照片，製成帶有血跡效果的合成圖，並散布於網路；戴男被依恐嚇等罪嫌求刑7月、林女被求刑6月，9月26日首度開庭，戴瑞甯、林惠珠均坦承犯行，2人均請求緩刑，強調願意跟檢察官調解，捐款給公益團體。如今戴男疑似另起爐灶開新的粉專，而第一則貼文怒嗆「不支持民進黨就羈押」，似乎沒有絲毫的悔改之意。

    臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，涉嫌將11名檢察官與3名法官的姓名、照片，製成帶有血跡效果的合成圖，並散布於網路；追蹤該粉專的林姓女子更將相關影像轉傳至社群平台Threads，並附註「命債命還」等字眼。台北地檢署8月25日依恐嚇危害安全罪、違反個資等罪嫌提起公訴，並建請法院判戴男7個月以上、林女6個月徒刑，9月26日首度開庭，戴瑞甯、林惠珠均坦承犯行，2人均請求緩刑，強調願意跟檢察官調解，捐款給公益團體。

    網紅「四叉貓」日前PO出「迷因台式民主1681」的截圖，並在貼文中表示「雖然不是很重要，但我還是說一下，製圖恐嚇檢察官的小草『戴瑞甯』羈押禁見快兩個月，最後捐十萬元和解，他的粉絲團『迷因台式民主1681』重新開張了喔。」

    該粉專第一則貼文是換上柴犬被飛盤打臉的大頭貼照，柴犬上寫著「歹丸郎（台灣人）」飛盤則寫「不支持民進黨就羈押禁見」疑似影射自己的遭遇是因為不支持民進黨所以被羈押禁見，似乎與先前捐款求緩刑的態度大相逕庭。

    網友們紛紛留言「怎麼沒被抓去坐牢？」、「繼續嘴秋啊」、「檢察官即將再次抵達現場，造謠恐嚇仔關不怕欸」、「下次不只十萬」、「別鬼扯了，你是犯了恐嚇罪」。

    臉書粉專「迷因台式民主1681」第一則貼文是換上柴犬被飛盤打臉的大頭貼照，柴犬上寫著「歹丸郎（台灣人）」，飛盤則寫「不支持民進黨就羈押禁見」，疑似影射自己的遭遇是因為不支持民進黨所以被羈押禁見。（圖擷取自臉書）

