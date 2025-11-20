為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    是否副署「惡法」財劃法？ 張景森曝卓榮泰「最後武器」

    2025/11/20 12:20 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰。（資料照）

    行政院長卓榮泰。（資料照）

    藍白二度修惡「財劃法」，外界關注行政院長卓榮泰是否「不副署」。對此，前政務委員張景森指出，副署權是行政院制衡立法院擴權的唯一且正當工具。從制度、憲法文字、政治責任、權力分立到民主原則來看，副署權不是形式，而是行政院長制衡立法院擴權的最後武器。因此，行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段。

    張景森今日在臉書發文表示，立法院今日不僅掌握立法權，還透過各種方式侵犯行政權，然而，在這個立法院權力擴張的時代，憲法中有一個長期被忽略、甚至被誤解的制度：行政院院長的副署權。行政院長若認為立法院通過的法律有違憲疑慮、侵害行政權、或無法執行，拒絕副署本身就是一種負責任的表態，而非違憲。

    「副署是一種政治行為，不是機械程序。」張景森指出，行政院長沒有「必須副署」的憲法義務，這裡是憲政漏洞，也是制衡的突破口。許多人誤以為行政院長如果反對法案，就「必須」走覆議程序，但從憲法法條文義來看，完全不違憲。

    張景森說，拒絕副署並非破壞憲政，而是恢復憲政平衡。有人會說，拒副署會導致僵局，但這只是形式僵局；本質上，它讓問題回到人民手中。而立法院真正能反制行政院長的只有「不信任案」，如果行政院長拒副署，立法院不滿，立院可以提不信任案，不信任案若通過，那行政院長辭職，總統得解散國會，回到人民裁決，這是一個純粹、乾淨、美好的民主機制。「拒絕副署不是行政擴權，反而是把最終決定權交回給人民。這才是民主。」

    張景森表示，憲法法院失能後，副署權更顯重要。最後他也給出結論，副署權是行政院制衡立法院擴權的唯一且正當工具。所以，從制度、憲法文字、政治責任、權力分立到民主原則來看：副署權不是形式，而是行政院長制衡立法院擴權的最後武器。在沒有明確禁止、不屬義務、不涉及違法、不妨礙憲法條文字面的前提下，行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段；行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播