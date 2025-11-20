是否副署「惡法」財劃法？ 張景森曝卓榮泰「最後武器」

行政院長卓榮泰。（資料照）

藍白二度修惡「財劃法」，外界關注行政院長卓榮泰是否「不副署」。對此，前政務委員張景森指出，副署權是行政院制衡立法院擴權的唯一且正當工具。從制度、憲法文字、政治責任、權力分立到民主原則來看，副署權不是形式，而是行政院長制衡立法院擴權的最後武器。因此，行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段。

張景森今日在臉書發文表示，立法院今日不僅掌握立法權，還透過各種方式侵犯行政權，然而，在這個立法院權力擴張的時代，憲法中有一個長期被忽略、甚至被誤解的制度：行政院院長的副署權。行政院長若認為立法院通過的法律有違憲疑慮、侵害行政權、或無法執行，拒絕副署本身就是一種負責任的表態，而非違憲。

「副署是一種政治行為，不是機械程序。」張景森指出，行政院長沒有「必須副署」的憲法義務，這裡是憲政漏洞，也是制衡的突破口。許多人誤以為行政院長如果反對法案，就「必須」走覆議程序，但從憲法法條文義來看，完全不違憲。

張景森說，拒絕副署並非破壞憲政，而是恢復憲政平衡。有人會說，拒副署會導致僵局，但這只是形式僵局；本質上，它讓問題回到人民手中。而立法院真正能反制行政院長的只有「不信任案」，如果行政院長拒副署，立法院不滿，立院可以提不信任案，不信任案若通過，那行政院長辭職，總統得解散國會，回到人民裁決，這是一個純粹、乾淨、美好的民主機制。「拒絕副署不是行政擴權，反而是把最終決定權交回給人民。這才是民主。」

張景森表示，憲法法院失能後，副署權更顯重要。最後他也給出結論，副署權是行政院制衡立法院擴權的唯一且正當工具。所以，從制度、憲法文字、政治責任、權力分立到民主原則來看：副署權不是形式，而是行政院長制衡立法院擴權的最後武器。在沒有明確禁止、不屬義務、不涉及違法、不妨礙憲法條文字面的前提下，行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段；行政院長「不副署」不但合憲，而且是行政制衡立法的必要手段。

