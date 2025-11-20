張博洋籲中央成立台語專責單位，陳其邁連署力挺。（張博洋提供）

高市議員張博洋呼籲中央成立台語專責單位，並邀市長陳其邁及市長參選人們響應語言平權，市長陳其邁不但表態支持，也連署力挺。

張博洋表示，高雄是全台唯一使用台語人口逾百萬城市，具推動台語復振關鍵角色，然而台灣在經歷數十年「國語運動」及媒體華語霸權後，本土語言傳承面臨重大挑戰，根據統計台灣6至14歲孩童中僅7.4%使用台語，顯現台灣語言文化與自我認同逐漸流失危機。

他提到，高市府已於今年9月在路竹區北嶺國小成立全台首座「台語實驗學校」，並以文化振興為核心理念辦學，北嶺國小轉型獲社會高度認同，不僅有8成家長支持，更在招生率普遍低迷的大環境下逆勢成長，今年小一招生率增加45%。

但台語實驗學校也面臨困境，相較於客語及原住民語擁有中央專責機關及穩定經費挹注，台語實驗學校經費來源卻極不穩定，以北嶺國小為例，完全依賴高市府自籌資金支持。

他擔憂下任市長換人後，台語實驗教育是否能夠獲得持續性的政策支持與資源投入，及現有的辦學理念與教學成果能否得到有效延續，且教育局挹注經費未涵蓋教師備課津貼，導致教師需依靠對理念認同來支撐額外工作負擔，這對教師熱情形成嚴峻考驗。

張博洋提四項具體建議，包括爭取中央挹注台語實驗學校經費、成立台語專責單位、提供教師備課津貼，以及評估和研究北嶺國小的教育效益。

陳其邁答詢時對台語教育表達支持，強調台語作為國家語言，應受到公平對待，並承諾市府將檢討並改善台語實驗教育經費，同時也支持中央成立台語專責單位，以展現對本土語言的重視，陳其邁也連署力挺張博洋的訴求。

張博洋呼籲所有代表民進黨初選高雄市長的四位參選人，應共同響應連署支持成立台語專責單位。

