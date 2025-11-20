出席柏林安全會議發表演說 吳志中：能走到這裡一切盡在不言中

外交部次長吳志中19日應邀出席第24屆「柏林安全會議」並發表專題演說。（圖擷自吳志中臉書）

外交部次長吳志中19日應邀出席第24屆「柏林安全會議」並發表專題演說。吳志中開心地說，「能走到這裡，一切盡在不言中」，貼文曝光吸引大量網友討論，不少網友表達對我國外交團隊感謝，有網友說「感動，致敬！」

報導提到，歐洲重要大型安全會議「柏林安全會議」19日舉辦，外交部次長吳志中受邀出席，並以「跨洲民主防衛、透過台歐合作共築韌性與創新」（The Cross-continental Defense of Democracy: Building Resilience and Innovation through Taiwan-Europe Cooperation）為題發表專題演說。

吳志中今日凌晨於臉書發文感嘆地說「今天可以走到這裡，一切盡在不言中！」

許多網友看到貼文後相繼留言，駐歐盟代表謝志偉也留言說「哇！Such a great honor！」，還有網友說「感謝你們」、「感動，致敬！」、「謝謝次長與外交團隊的努力！我們的感謝，盡在不言中！」。

