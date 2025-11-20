為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營北、桃市長選將沒難產！ 徐國勇頭痛：好人選相當多

    2025/11/20 11:48 記者陳政宇／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨部署2026選舉，台北市及桃園市長提名屢傳人選，但遲未定奪。民進黨秘書長徐國勇今（20日）強調，「我們沒有難產喔！」，好人選相當多，選對會目前在處理，如何選出最適當、最強的人，代表民進黨帶著國家往前走，這也是他比較頭痛的事。

    台北市方面，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌、行政院副院長鄭麗君、徐國勇等人都被點名。桃園市則有總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰等人被討論。有選對會成員提醒，北、桃是2026重中之重，必須由大咖投入帶動整體選情，政務官也要有擔當為黨征戰。也有黨內人士坦言，「這兩都現在有一點頭痛！」

    徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪表示，民進黨沒有難產，大家已經點名這麼多為台北的人選，每一位都是相當有經驗的民意代表，也都有相當多的社會歷練，甚至知名度都非常高，例如王世堅、吳怡農等人，「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦。」

    徐國勇說，桃園也有好多個，如何在這裡面選出一個最適當、最強的人選，代表民進黨帶著國家往前走，這才是現在選對會處理的事情，所以不會沒有人。

    對於王世堅盛讚，何志偉可參選桃園市長。徐國勇回應，每個民進黨要出來選的人選，都是好人選。

    媒體追問，許多人力挺立委沈伯洋參選台北市長，甚至喊話組跨黨派聯盟支持。徐國勇說，這就是好人選，現在又多了一個人選，王世堅本身也是個人選，所以大家可以知道民進黨人選相當的多，他擔任民進黨秘書長比較頭痛的就是，到底哪一個是最適當的，其實好人選相當多。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播