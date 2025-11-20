綠營北、桃市長選將沒難產！ 徐國勇頭痛：好人選相當多

民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

民進黨部署2026選舉，台北市及桃園市長提名屢傳人選，但遲未定奪。民進黨秘書長徐國勇今（20日）強調，「我們沒有難產喔！」，好人選相當多，選對會目前在處理，如何選出最適當、最強的人，代表民進黨帶著國家往前走，這也是他比較頭痛的事。

台北市方面，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，立委王世堅、吳思瑤、前民進黨秘書長林右昌、行政院副院長鄭麗君、徐國勇等人都被點名。桃園市則有總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政次黃世杰等人被討論。有選對會成員提醒，北、桃是2026重中之重，必須由大咖投入帶動整體選情，政務官也要有擔當為黨征戰。也有黨內人士坦言，「這兩都現在有一點頭痛！」

徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪表示，民進黨沒有難產，大家已經點名這麼多為台北的人選，每一位都是相當有經驗的民意代表，也都有相當多的社會歷練，甚至知名度都非常高，例如王世堅、吳怡農等人，「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦。」

徐國勇說，桃園也有好多個，如何在這裡面選出一個最適當、最強的人選，代表民進黨帶著國家往前走，這才是現在選對會處理的事情，所以不會沒有人。

對於王世堅盛讚，何志偉可參選桃園市長。徐國勇回應，每個民進黨要出來選的人選，都是好人選。

媒體追問，許多人力挺立委沈伯洋參選台北市長，甚至喊話組跨黨派聯盟支持。徐國勇說，這就是好人選，現在又多了一個人選，王世堅本身也是個人選，所以大家可以知道民進黨人選相當的多，他擔任民進黨秘書長比較頭痛的就是，到底哪一個是最適當的，其實好人選相當多。

