跳票！ 宜縣員山大湖風景區已封5年 林茂盛掛保證︰明年開園

宜縣大湖風景區已封閉多年。（記者游明金攝）

已封閉5年的宜蘭縣員山鄉大湖風景區，縣府辦理景觀改善工程，原訂年底或明年初開放；但因工程趕不及，開放時間跳票，縣議員黃雯如今在議會質詢，園區到現在還是雜草叢生，像廢墟一樣；代理縣長林茂盛說，因停車場、公廁，還有連絡道路等問題要解決，開園時間要看工程發包結果而定，但可以確定明年會開園。

宜蘭縣政府自2020年封閉大湖風景區，辦理周邊景觀工程改善，迄今已投入近億元經費，完成4期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，歷經5年封閉；縣府原本表示，4期工程將在10月完工，待完成驗收程序，預計今年底或明年初開放，不收門票「還湖於民」。

黃雯如議員今在議會質詢，員山鄉大湖風景區工程延宕再延宕，之前媒體說年底就會開園，現在年底了，看起來雜草叢生還是像廢墟一樣，木板、鋼筋都突起，還有遊客在裡面走路很危險，工程一再延宕，員山鄉親疑問，為何年底要開園，現在看起來還是一片荒廢，大湖風景區是員山重大建設，請縣長多用心，且施工過程不要造成安全疑慮。

林茂盛說，大湖風景是很多人的記憶，縣府爭取中央經費已經到4期工程，預訂10月完工，但後面還有驗收，當時有考慮到是否完工就開放，但後來縣府內部檢討，一個設施開放後，停車場非常重要，旁邊的私人土地（停車場預定地）以後可能透過重劃來取得，但現階段還是私人土地，盡量協調地主先來提供，還有園區開放要有足夠寬的連外道路與廁所，縣府明年已編列3720萬元預算要施作。

林茂盛指出，等臨時停車場、廁所、連外道路拓寬，整個工程告一段落後，大湖風景區會以全新面貌，迎接縣外民眾與在地鄉親一起過來，目前園區還是工地範圍，請民眾不要進來，有些木板釘子會在開園前作好檢視符合安全再來開園，開園時間要看工程發包結果，但可以確定明年一定會開園。

大湖風景區仍在施工中。（記者游明金攝）

大湖風景區依山傍水風景秀麗。（記者游明金攝）

