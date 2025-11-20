為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    跳票！ 宜縣員山大湖風景區已封5年 林茂盛掛保證︰明年開園

    2025/11/20 11:32 記者游明金／宜蘭報導
    宜縣大湖風景區已封閉多年。（記者游明金攝）

    宜縣大湖風景區已封閉多年。（記者游明金攝）

    已封閉5年的宜蘭縣員山鄉大湖風景區，縣府辦理景觀改善工程，原訂年底或明年初開放；但因工程趕不及，開放時間跳票，縣議員黃雯如今在議會質詢，園區到現在還是雜草叢生，像廢墟一樣；代理縣長林茂盛說，因停車場、公廁，還有連絡道路等問題要解決，開園時間要看工程發包結果而定，但可以確定明年會開園。

    宜蘭縣政府自2020年封閉大湖風景區，辦理周邊景觀工程改善，迄今已投入近億元經費，完成4期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，歷經5年封閉；縣府原本表示，4期工程將在10月完工，待完成驗收程序，預計今年底或明年初開放，不收門票「還湖於民」。

    黃雯如議員今在議會質詢，員山鄉大湖風景區工程延宕再延宕，之前媒體說年底就會開園，現在年底了，看起來雜草叢生還是像廢墟一樣，木板、鋼筋都突起，還有遊客在裡面走路很危險，工程一再延宕，員山鄉親疑問，為何年底要開園，現在看起來還是一片荒廢，大湖風景區是員山重大建設，請縣長多用心，且施工過程不要造成安全疑慮。

    林茂盛說，大湖風景是很多人的記憶，縣府爭取中央經費已經到4期工程，預訂10月完工，但後面還有驗收，當時有考慮到是否完工就開放，但後來縣府內部檢討，一個設施開放後，停車場非常重要，旁邊的私人土地（停車場預定地）以後可能透過重劃來取得，但現階段還是私人土地，盡量協調地主先來提供，還有園區開放要有足夠寬的連外道路與廁所，縣府明年已編列3720萬元預算要施作。

    林茂盛指出，等臨時停車場、廁所、連外道路拓寬，整個工程告一段落後，大湖風景區會以全新面貌，迎接縣外民眾與在地鄉親一起過來，目前園區還是工地範圍，請民眾不要進來，有些木板釘子會在開園前作好檢視符合安全再來開園，開園時間要看工程發包結果，但可以確定明年一定會開園。

    大湖風景區仍在施工中。（記者游明金攝）

    大湖風景區仍在施工中。（記者游明金攝）

    大湖風景區依山傍水風景秀麗。（記者游明金攝）

    大湖風景區依山傍水風景秀麗。（記者游明金攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播