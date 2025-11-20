為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    搶破頭！ 綠營拚擴展中市議員版圖 這選區參選爆炸

    2025/11/20 11:19 記者張軒哲／台中報導
    市議員謝志忠是目前中4選區唯一民進黨議員。（記者張軒哲攝）

    市議員謝志忠是目前中4選區唯一民進黨議員。（記者張軒哲攝）

    明年底縣市長和議員選舉被視為下屆總統大選前哨戰，民進黨台中市黨部昨晚召開執委會，拍板明年市議員選舉提名席次，敲定明年提名32席（不包括原住民席次），拚議員席次擴展，第4選區豐原與后里區依舊提名2席，該區目前預估有廖芝晏、蔡怡萱有意參選，市議員謝志忠今日指出，若是參選登記席次逾2席，透過全民調初選決定。

    廖芝晏與丈夫劉厚承是外交部長林佳龍的子弟兵，廖芝晏此屆代表綠營參選失利後，有意捲土重來，在大罷免期間出任「一罷擊臣」領銜人，積極奔走，知名度大增，此屆以無黨籍參選的蔡怡萱已加入民進黨，將競逐下屆市議員，2名女將競爭激烈。

    第4選區現任議員謝志忠說，目前檯面看到的人選，未必是最後初選的名單，民進黨初選登記席次若超過，會透過全民調決定。

    國民黨與民眾黨部分，除了現任議員張瀞分、邱愛珊、陳本添、陳清龍，另有2名勤走基層的藍營里長有意願參選，民眾黨現任議員陳清龍明年接任不分區立委，交棒給妻子連小華參選，另傳出也有地方人士將以無黨籍參選，預料老將新秀競爭激烈。

