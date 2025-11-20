台東縣府花500萬出「縣政專書」 議員質疑為饒慶鈴政績做宣傳

台東縣議員簡維國今天質詢縣府國計處長李素琴，質疑花500萬出版縣政專書。（記者黃明堂翻攝）

台東縣議會今日審查追加預算案時，縣議員簡維國針對縣府國際發展及計畫處提出500萬元預算，用於編寫「縣政專書」一事，認為這本縣政專書選在明年饒慶鈴縣長任期將屆，且在今年底才追加預算，其目的性令人懷疑，恐是為明年的饒慶鈴8年政績2026台東博覽會造勢。

簡維國指出，國計處掌握縣府新聞與行銷業務，這500萬的專書預算卻未在年初的常態預算中編列，反而選擇在年底才臨時追加，時機點相當不妥。

請繼續往下閱讀...

處長李素琴答詢時解釋，編列專書是為了盤整縣府團隊7、8年來累積的良好縣政成果，希望透過專書留下紀錄。處長並澄清，這是饒縣長任內第一本縣政專書，也強調預算案在年中即已提出需求，只是因行政因素延至11月審查。

簡強烈懷疑這本專書的真正用途是為總結饒慶鈴8年施政成果的2026台東博覽會預做熱身文宣，因為專書預計的完成時間為明年5、6月，正好落在博覽會開幕前夕。簡強調，縣府施政的重點在於平常要做好，而不是僅靠行銷；如果縣政推行得好，民眾會自然有感，不必花大筆預算做專書。他進一步指出：「用縣政專書的名義編列預算，來補充明年的博覽會宣傳，這不是正道。」

簡維國要求，既然這筆預算很可能是為了明年做「總結成績」 讓民眾檢視縣政，縣府各單位就應該誠實、明白地告知，不該使用含糊不清的名義，讓這筆500萬的預算動機引發爭議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法