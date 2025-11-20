支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半

台北市議會議長戴錫欽。（資料照，記者田裕華攝）

藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實力，並且提出最合理的議員席次，務必要讓席次最大化，並希望國民黨能在台北市議會單獨過半。

戴錫欽還說，至於其他政黨要推誰參選台北市長，國民黨充方尊重，也不便表意見，只會努力讓蔣萬安連任成功。

對於綠營批評「藍白合」是各懷鬼胎，戴錫欽表示，民進黨最不樂見「藍白合」，當然會有唱衰、陰謀論等各種揣測說法，昨天藍、白兩黨主席用心互贈禮物，卻被刻意扭曲，但「藍白合」的結果就是台灣最大新主流民意的結合。

至於媒體提問，「藍白合」是否須經前民眾黨主席柯文哲的同意，以免重蹈2024大選覆轍，戴錫欽說，2024經驗迄今記憶猶新，國民黨主席鄭麗文帶著百分之百的誠意，希望藍、白合作，至於民眾黨的內部問題，國民黨給予充分尊重。

