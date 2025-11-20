為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民眾黨議員林碩彥籲竹縣府成立聯合政府 楊文科：不分黨派用人唯才

    2025/11/20 11:10 記者黃美珠／新竹報導
    台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥（右）倡議新竹縣也要藍白合組聯合政府，面交合作意向書給縣長楊文科（左）。（記者黃美珠攝）

    「大聯合政府」議題今天也燒進新竹縣，台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥今天藉總質詢，以2024年的總統大選、今年大罷免為例，強調藍白分裂才讓民進黨拿下總統大位，也正因藍白合後者才會大失利。他也以2024年藍綠白在新竹縣的政黨票呈三足鼎立，當場遞交「藍白聯合政府合作意向書」給國民黨籍縣長楊文科，呼籲趁著縣府正在組織再造，要求主動釋出橄欖枝給民眾黨，跨黨協作替2026地方選舉、2028總統大選創造良好整合契機。

    楊文科雖收下了前述意向書，但他也強調，執政的中央政府是否能用聯合政府，目前國民黨和民眾黨都有很多的意見，行政院內閣能不分黨派去延攬人才治理國家，那當然是很好的理念！至於他帶領縣政團隊的理念本就是不分黨派、用人唯才！縣府進行中的組織再造，涉及的不只是局處很多個，而他一定是不分黨派，唯才是用。

    林碩彥說，聯合政府主張在2年前該黨創黨主席柯文哲就提出過，現在基隆市的國民黨籍市長謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳就是藍白合的成功示範。

    從2024年政黨票顯示，新竹縣內藍綠白的得票率各自是39.3%、26.6%以及28.8%，三足鼎立，可見聯合治理是反映民意最直接的方式。

    他認為縣府正在規劃成立數位發展處，而民眾黨長期在科技、資訊、數位應用領域具備優勢，若縣府願意以聯合政府精神，在專業局處上讓民眾黨推薦合適人才，將能補強縣府團隊、提升行政效能，最終受益者是所有縣民。

    新竹縣長楊文科說，縣府組織再造用人唯才，不會分黨派。（記者黃美珠攝）

