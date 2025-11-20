為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    批藍白峰會極為失敗！ 徐國勇：未提台灣及區域安全論述

    2025/11/20 10:58 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）昨召開「以行動顧台灣」兩黨黨魁高峰會談。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）昨召開「以行動顧台灣」兩黨黨魁高峰會談。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨天舉行會談，「藍白合」動向成為焦點。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20日）指出，藍白未提出對台灣安全及區域安全的論述，對國家沒有任何助益，極為失敗；許多名嘴諷刺鄭黃送禮暗藏心機，也值得國人深思。

    鄭麗文與黃國昌昨率黨務幹部召開「以行動顧台灣」兩黨黨魁高峰會談，雙方達成明年地方選舉合作以及兩黨智庫進行對接的共識。鄭麗文送上一對台灣藍鵲造型的鶯歌陶器，象徵「藍白共行」，黃國昌則回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。

    徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪被詢及藍白合氣勢看漲，會否衝擊民進黨2026在新竹、宜蘭等地的選情。徐回應，昨天的藍白合讓國人非常失望，在中國對台灣進行各種脅迫與威脅，並構成區域安全緊張情勢之際，藍白本可對台灣與區域安全等議題有所著墨，但可惜淪為攻擊，對國家沒有任何助益；對國人而言，藍白峰會是一個極為不成功、失敗的匯合，因為對台灣安全、國家團結都沒有任何助益。

    徐國勇也質疑，藍白到底要怎麼合也沒有講清楚，國民黨在大罷免時期多次違反「個資法」、被法院起訴偽造文書等，黃國昌也曾說這輩子要以「消滅國民黨」為職志，昨天怎麼都不談？讓國人了解最後要合的理由是什麼？為什麼以前和現在的講法不一樣？黃的轉變是什麼？對台灣安全的立場在哪裡？

    此外，徐國勇提及，他們送給彼此的禮物，有很多名嘴諷刺裡面暗藏心機，「當然我是看不出來有什麼心機」，但這也值得國人去深思，他們是不是真的有心機。昨天的藍白合，讓大家看到沒有為台灣安全、區域安全做相關論述的格局，讓人覺得非常失望。

