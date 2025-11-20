COP30高階會議6友邦為我執言 巴拉圭以「國家聲明」相挺

外交部指出，今年COP30高階會議共有6個友邦為我執言，巴拉圭也以「國家聲明」書面方式支持我國參與國際氣候治理機制。（資料照）

聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會（UNFCCC COP30）11月10日至21日在巴西貝倫舉行，並於17日及18日舉行高階會議（High Level Segment）。外交部指出，今年COP30高階會議共有6個友邦為我執言，巴拉圭也以「國家聲明」（National Statement）書面方式支持我國參與國際氣候治理機制。

馬紹爾群島總統特助暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）發言感謝並強調曾協助馬紹爾群島者，如台灣，理應參與這項機制，且其貢獻需根據「共作」（Mutirão）精神予以納入，以共同對抗氣候變遷。

請繼續往下閱讀...

海地環境部總司長菲利普（Joseph Emmanuel Philippe）呼籲，鑒於透過多邊架構從事國際合作不僅有助重建信任，也可向世人展現唯有包容性的集體行動，才能促成不遺漏任何一方的轉型，因此海地重申支持台灣以實際且具建設性的方式參與UNFCCC發起的世界氣候會議。

貝里斯永續發展、氣候變遷暨廢棄物管理部長賀蘭多（Orlando Habet）表示，貝里斯相信包括中華民國（台灣）在內所有具備能力的夥伴，均應被賦予有意義且能務實參與UNFCCC的機會，台灣的潔淨能源創新技術及其對易受氣候影響脆弱國家的支持，是國際社會不可忽視的貢獻，台灣響應巴西所提「全球集體倡議」，更彰顯其與世界協同行動，落實「巴黎協定」邁向淨零未來的決心與承諾。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）重申，所有國家與聲音均應予以納入，聖克里斯多福及尼維斯聯邦全力支持中華民國（台灣）有意義參與在UNFCCC架構下的技術、專家及合作機制，氣候變遷無國界之分，當所有人都獲納入全球因應行動時，我們的努力將變得更強大。

瓜地馬拉自然資源及氣候變遷次長卡斯特亞諾斯（Edwin Castellanos）強調，瓜地馬拉肯定台灣政府作為合作夥伴的寶貴貢獻，台灣在碳定價、減量及調適等方案具領先地位，展現台灣對淨零碳排目標的堅定承諾。

聖露西亞教育及永續發展暨創新技職部次長寶琳（Pauline Antoine-Prospere）指出，任何人無法免除於氣候變遷影響，UNFCCC及「巴黎協定」等國際機制不應排除台灣，呼籲所有國家按COP30 「全球共作」精神支持台灣的參與。

外交部表示，我國感謝各國友人相繼力挺支持台灣參與全球環境治理機制，外交部重申，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷做出正面貢獻，並藉此呼籲國際社會，支持台灣有意義地參與UNFCCC和及巴黎協定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法